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全國首創「氣候變遷因應管理師暨國際證照培訓班」第二期熱烈招生中

By 台灣英文新聞
2022/11/11 17:36
照片來源：台灣永續能源研究基金會提供

照片來源：台灣永續能源研究基金會提供

財團法人台灣永續能源研究基金會（TAISE）支持政府為協助企業達成政府2050淨零碳排目標，督促上市櫃公司及早因應訂定其減碳目標，溫室氣體盤查成為企業首要工作，金管會爰於氣候資訊自2024年起上市上櫃公司全面適用，至氣候資訊中有關溫室氣體部分，依資本額大小及產業自2024年分階段推動強制揭露範疇一及範疇二盤查及確信情形。

在2022年3月30日公布之「臺灣2050淨零排放路徑及策略」，為協助企業因應國際溫室氣體淨零風潮與人才培育需求，進而提升淨零路徑、策略方案及行動專案計畫之規劃與執行能力，掌握及熟悉溫室氣體排放、組織碳盤查、產品碳足跡等業務與議題，所需節能減碳技術、綠電建設投資、碳權與交易，以及綠色金融的運用，以奠定企業永續發展與邁向淨零所需知能，建立企業淨零排放管理專業人員的認證體系，全面推動高品質、效率與效益兼具之教育訓練，在第一期培訓課程結束後，廣受學員好評！特辦理第二期「氣候變遷因應管理師暨國際證照培訓班」。

集結國內產官學界具實務經驗之專家、學者、顧問及一線業師組成講師群團隊，詳細規劃設計專業學習發展六大課程模組，內容架構兼具學理與實務，導入氣候變遷因應管理師之策略思維、專業標準、方法與行動，以培育氣候變遷因應管理師專業知能，並可取得溫室氣體盤查國際專業證照。

該課程以堅實的培育機制，協助學員穩健扎根，提升企業或組織因應氣候變遷減緩調適能力，學員通過考核獲頒「氣候變遷因應管理師」證照及BSI英國標準協會頒給「溫室氣體查證員(ISO 14064-1)」國際證照。成為業界認可之氣候變遷因應管理師，擔任推動淨零行動的執行者，也是企業人士轉職進入氣候淨零相關職涯領域的首選學程。課程內容及報名方式敬請參閱「氣候變遷因應管理師暨國際證照培訓班」官網（https://taise.org.tw/events-view.php?ID=299），Tel:02-27698968 #812、813。

全國首創「氣候變遷因應管理師暨國際證照培訓班」第二期熱烈招生中

照片來源：台灣永續能源研究基金會提供

更新時間 : 2022-11-11 17:50 GMT+08:00

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