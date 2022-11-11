福智文教基金會2022「福青蔬食展」熱烈開跑

福智文教基金會2022「福青蔬食展」於10月至12月熱烈開展 ，集結全臺30所大專院校福智青年社，透過講座、闖關跑站、 蔬食餐盒等主題活動，在校園推動蔬食健康理念。在全球人文、 生態環境急遽變遷的年代中，基金會鼓勵校園師生以實際行動選擇蔬 食，愛護生命、守護大地，為地球降溫，不僅響應了聯合國永續發展 目標(SDGs)，更涵養青年學子社會公民責任， 為社會世界盡一份溫暖關愛的心。

福智文教基金會長期關心福智青年身心靈教育與健康，1998年起 ，透過開辦「大專青年生命成長營」開始介紹蔬食理念， 並於後續鼓勵各大專院校的福智青年社， 集結福智青年學子於校園中舉辦「慈心展」、「真相展」及「 蔬食展」等，將平日所學的觀功念恩，透過恭敬師長、 蔬食淨塑及服務利他等行動，實踐守護環境與師生健康。2011年 起，各大校院將活動正式命名為「福青蔬食展」， 並號召校園附近蔬食店家共同響應， 提供免費蔬食午餐及分享蔬食理念。期許擴大服務實踐的過程中， 培養人我關懷、關心世界的胸懷與視野，發揮青年影響力， 為世界帶來希望與美好。

福智青年們在蔬食展中進行展覽解說、影片放映、 闖關遊戲等多元活動，帶大家認識蔬食在個人健康、友善動物， 乃至減少雨林砍伐、對抗全球暖化、保護生態環境等各方面的效益。 參與的同學表示：「 透過有趣的活動認識吃蔬食對身體健康和環境保護的好處，啟發了自 己對其他生命、整體大環境的關心。不只是為了一己之私， 最後收穫最大的還是自己」、「 很開心漸漸認識對環境友善的觀念與方式， 希望讓更多人知道如何愛護我們居住的地球。」

2022「福青蔬食展」共30所共襄盛舉：臺灣大學、 臺灣科技大學、臺灣師範大學、臺北教育大學、臺北科技大學、 政治大學、東華大學、臺北市立大學、臺中教育大學、 國立中興大學、逢甲大學、彰化師範大學、輔仁大學、淡江大學、 文化大學、東吳大學、中央大學、中原大學(向日社)、交通大學、 清華大學、中國醫藥大學、中山醫學大學、東海大學、 雲林科技大學、虎尾科技大學、中正大學、嘉義大學-蘭潭、 嘉義大學-民雄、南華大學 屏東大學。至2021年，「福青蔬食展」已舉辦了604場， 參與者達59,808人次。2022年陸續舉辦蔬食展的有87場 ，參與人數預計達3000人以上。

東海大學福智青年社辦理蔬食展，分享用蔬食翻轉世界的願景。(照片來源：福智文教基金會提供)

屏東大學福智青年社辦理蔬食展，分享蔬食護生及愛護地球的觀念。(照片來源：福智文教基金會提供)

彰化師範大學福智青年社辦理蔬食展，福智青年熱切地為參訪者解說。(照片來源：福智文教基金會提供)