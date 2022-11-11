福智文教基金會2022「福青蔬食展」熱烈開跑

福智文教基金會2022「福青蔬食展」於10月至12月熱烈開展，集結全臺30所大專院校福智青年社，透過講座、闖關跑站、蔬食餐盒等主題活動，在校園推動蔬食健康理念。在全球人文、生態環境急遽變遷的年代中，基金會鼓勵校園師生以實際行動選擇蔬食，愛護生命、守護大地，為地球降溫，不僅響應了聯合國永續發展目標(SDGs)，更涵養青年學子社會公民責任，為社會世界盡一份溫暖關愛的心。
福智文教基金會長期關心福智青年身心靈教育與健康，1998年起，透過開辦「大專青年生命成長營」開始介紹蔬食理念，並於後續鼓勵各大專院校的福智青年社，集結福智青年學子於校園中舉辦「慈心展」、「真相展」及「蔬食展」等，將平日所學的觀功念恩，透過恭敬師長、蔬食淨塑及服務利他等行動，實踐守護環境與師生健康。2011年起，各大校院將活動正式命名為「福青蔬食展」，並號召校園附近蔬食店家共同響應，提供免費蔬食午餐及分享蔬食理念。期許擴大服務實踐的過程中，培養人我關懷、關心世界的胸懷與視野，發揮青年影響力，為世界帶來希望與美好。
福智青年們在蔬食展中進行展覽解說、影片放映、闖關遊戲等多元活動，帶大家認識蔬食在個人健康、友善動物，乃至減少雨林砍伐、對抗全球暖化、保護生態環境等各方面的效益。參與的同學表示：「透過有趣的活動認識吃蔬食對身體健康和環境保護的好處，啟發了自己對其他生命、整體大環境的關心。不只是為了一己之私，最後收穫最大的還是自己」、「很開心漸漸認識對環境友善的觀念與方式，希望讓更多人知道如何愛護我們居住的地球。」
2022「福青蔬食展」共30所共襄盛舉：臺灣大學、臺灣科技大學、臺灣師範大學、臺北教育大學、臺北科技大學、政治大學、東華大學、臺北市立大學、臺中教育大學、國立中興大學、逢甲大學、彰化師範大學、輔仁大學、淡江大學、文化大學、東吳大學、中央大學、中原大學(向日社)、交通大學、清華大學、中國醫藥大學、中山醫學大學、東海大學、雲林科技大學、虎尾科技大學、中正大學、嘉義大學-蘭潭、嘉義大學-民雄、南華大學 屏東大學。至2021年，「福青蔬食展」已舉辦了604場，參與者達59,808人次。2022年陸續舉辦蔬食展的有87場，參與人數預計達3000人以上。
東海大學福智青年社辦理蔬食展，分享用蔬食翻轉世界的願景。(照片來源：福智文教基金會提供)
屏東大學福智青年社辦理蔬食展，分享蔬食護生及愛護地球的觀念。(照片來源：福智文教基金會提供)
彰化師範大學福智青年社辦理蔬食展，福智青年熱切地為參訪者解說。(照片來源：福智文教基金會提供)