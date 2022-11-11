新北市政府教育局於今（11）日辦理「 全國高級中等學校111學年度商業類學生技藝競賽啟動儀式」， 預告將從11月29日至12月1日於三重商工及穀保家商辦理競賽 ，共計11個職種、計175所學校參賽，共計近2,000名師生 參與此次競賽；並首創舉辦具永續素養的全國競賽； 此次更吸引全國產學界及大專院校等產官學界代表共襄盛舉與支持， 捐贈獎品與獎金市值總共超過新臺幣1,000萬元， 一同為職人界的奧運讚聲喝采。

教育局長張明文表示，新北市非常重視全國技藝競賽， 將以高品質賽事與服務全國師生，期許每位選手能發光發熱， 亮技在新北。 同時希望來到新北的全國師生能體驗新北人文質感的盛宴，更感謝各 界支持商業類競賽，攜手培育世界頂尖人才。

今日啟動儀式宣示商科賽於11月29日至12月1日在新北激烈登 場，並揭示這次競賽五大特色，包含「唯一整合本市資源」、「 歷年最多產業媒合」、「歷屆最高千萬贊助」、「 獨家在地商家優惠」及「首度結合SDGs」，競賽期間， 邀約周邊計17間飲料及美食在地商家， 特別給予參賽師生優惠獨家優惠，打造三重美食優惠生活圈。

儀式中也邀請此屆全國商業類技藝競賽承辦學校三重商工三年級應用 英語科職場英文職種施沁貽同學，及穀保家商三年級餐飲科烘焙職種江 法恩選手展現職場英文及烘焙職種的成果， 另現場更靜態展出電腦繪圖、廣告設計、餐服及烘培職種作品， 展列新北技職卓越實作成果。

教育局表示，本屆競賽整合新北市政府文化局、觀光局及經發局等局處， 提供文化導覽、住宿優惠、產業媒合等相關資源，同時招募83家以 上企業及大專院校提供產業贊助及捐贈設備，市值超過1,000萬 以上，更媒合31家企業提供人才及預聘名額約200人， 讓全國優秀商科達人即刻就業及培育機會。

教育局還說，本屆競賽另一大特色首創結合SDGs永續環境精神，因應SDG7 可負擔的乾淨能源目標，三重商工鋪設全國唯一最大面積太陽能板， 落實節能、節電永續目標；配合SDG12責任消費及生產精神， 特規劃餐盒減量及避免剩食， 更宣導無紙化及不使用一次性餐具等精神；同時符應SDG10減少 不平等理念，創造更多庇護就業機會， 競賽獲獎獎盃特與新北市樂扶庇護工場合作設計達600個獎盃， 打造一場具有永續素養的全國商業類科技藝競賽。

教育局指出，新北市推動技職教育政策不遺餘力，連續5年獲得教育 部技職教育評比優等佳績，2019年起4年4億推動「PRIME贏 得未來技職人才」計畫，其中培育頂尖人才中， 規劃全國最完整的金手培訓計畫，亦全國唯一提撥百萬技藝(能)獎 勵金長期支持選手精進專業技能。

照片來源：新北市教育局提供

照片來源：新北市教育局提供