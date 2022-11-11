富邦金控正式合併日盛金控　首階段達成「金金併」里程碑

富邦金控於今(11)日正式合併日盛金控，台灣金融史上首宗「 金金併」已達成第一階段， 並預計明年上半年完成富邦證券及日盛證券、 台北富邦銀行及日盛銀行等子孫公司之整併。 為歡慶正式合併日盛金控，富邦金控攜手旗下子公司台北富邦銀行、 日盛銀行、富邦證券、日盛證券、富邦期貨、日盛期貨亦推出「 匯聚迎新 富盛共好」活動，祭出多重優惠方案回饋客戶， 展現為客戶創造更多價值與效益的決心。

富邦金控董事長蔡明興表示，富邦金控合併日盛金控後， 將有助於富邦金控強化銀行及證券業務，擴大整體規模經濟與效益， 提供雙方客戶更優質多元的產品與服務。在證券業務方面， 整併後將可提升各項業務市場地位，經紀、 融資及複委託業務可望穩居市場前三大， 並將持續深化經營財富管理業務；在銀行業務方面，台北富邦銀行、 日盛銀行整併後分行數將成為民營銀行之冠， 且有助於均衡區域發展，可進一步提供客戶一步到位之金融服務， 並強化中小企業客群業務。展望未來， 富邦金控也將積極發揮金金併之綜效與價值，實現「富盛共好」 新境界，同時，富邦金控也將匯聚更多員工、客戶的正向力量， 投入富邦ESG願景工程，共同朝向綠色永續的企業目標前進， 創造社會共好。

富邦金控及日盛金控於今日正式合併之後，日盛金控旗下日盛銀行、 日盛證券、日盛期貨等子孫公司仍持續為日盛客戶提供優質服務，接 續將依各公司規劃的整併時程，協助日盛客戶順利進行服務的轉換。

為歡慶正式合併日盛金控，富邦金控攜手旗下子公司推出「匯聚迎新 富盛共好」活動！富邦金控官方臉書粉絲團「富邦Fubon」 祭出新粉絲招募活動，於11/11-12/10成為粉絲並參與貼 文留言就有機會獲得momo電子紅利金100元；「富邦LINE 官方帳號」即日起至11/30推出「LINE享服務贈好禮活動」 ，前2,000名完成指定任務最高可獲得LINE Points100點！

此外，富邦金控旗下多家子公司亦推出各項優惠方案回饋客戶， 包括：台北富邦銀行推出J卡、Open Possible聯名卡、房貸、信貸、奈米存、 行動生活繳費拿現金好禮等優惠活動；日盛銀行推出網銀登入活動、 信貸房貸、基金及海外債等優惠方案； 富邦證券及日盛證券推出新戶手續費優惠； 富邦期貨推出國內外期權商品優惠活動，日盛期貨亦有新戶好禮。 詳細活動內容敬請至富邦金控官網「匯聚迎新 富盛共好」活動專區。

展望未來，富邦金控將致力發揮金金併之價值與綜效， 提供客戶更多元與優質的商品及服務，持續朝向「 成為亞洲一流金融機構」之企業願景邁進， 同時將發揮企業的影響力，致力奔向綠色，落實永續經營， 以正向力量成就可能！