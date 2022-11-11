讓院生嚐異國美食！趁疫情舒緩 八里愛心教養院將夜市搬進院內

疫情肆虐2年多， 新北市立八里愛心教養院為保護院生健康， 幾乎不敢讓院生到人潮多的地方。11日適逢38週年院慶， 院方趁疫情舒緩，將異國美食搬到院內，讓院生一攤攤有如逛夜市。 看到義大利麵、日本壽司、美國漢堡、熱狗和台灣蚵仔麵線、豆花、 雞蛋糕等美食，院生小珊說，口水都流出來了，每攤都好好吃。

八里愛心教養院院長謝鑫敏表示，機構在疫情期間， 均採取較嚴格的感染控制，以保護院生，近期因為疫情逐步舒緩， 為了讓院生愉快的過院慶，因此社工組和志工隊長黃昭月、 副隊長黃盟宗等研議，以美食周遊列國、享受舌尖上的旅行， 讓院生體驗逛街的樂趣。

新北市社會局長張錦麗表示，侯友宜市長一直惦念著院生， 但因之前疫情嚴峻，無法上山來看院生， 因此特地交代她帶份禮物來，祝福院生身體健康， 也感謝所有工作人員，在疫情期間，堅守崗位，照顧好每位院生。

院慶在輪標舞社揭開序幕後， 由生聲樂團引領現場院生和來賓等合唱「慶祝」、「生日快樂」 等歌曲，張錦麗並和院長、院生代表等人象徵切蛋糕。

為感謝第一線服務人員的辛勞，張錦麗頒獎表揚「六大基本功」 績優個人及團隊，以及「照顧達人」影片製作獲選前3名。 所謂六大基本功包含為院生日常生活照顧的餵食、潔牙、沐浴、 尿片包著、轉移位及感染管控等。

其中戴明秋榮獲餵食個人冠軍， 同時也帶領服務的院房榮獲餵食及潔牙團隊雙料冠軍。 戴明秋為八里在地人，小時候因為隨著母親在教養院工作， 課餘就到教養院陪伴院生，她在幼保科畢業後即投入教養院工作， 迄今有24年教保經驗，依舊熱情照顧院生。

戴明秋為了延緩院生老化影響咀嚼功能，每日帶領院生做健口操， 訓練口腔肌肉，也細心地將餐食剪碎， 讓吞嚥能力較弱的院生也能享用美食。

另位來自印尼的莉娜（Nina Latifa）也獲獎，她專程到台灣來工作， 在教養院服務近6年，對於院生的生活照顧也極其用心， 張錦麗特別表彰。