Alexa
  • En
  • Directory of Taiwan
  1. 首頁
  2. 工商訊息

讓院生嚐異國美食！趁疫情舒緩 八里愛心教養院將夜市搬進院內

By 台灣英文新聞
2022/11/11 17:15
照片來源：新北市立八里愛心教養院提供

照片來源：新北市立八里愛心教養院提供

疫情肆虐2年多，新北市立八里愛心教養院為保護院生健康，幾乎不敢讓院生到人潮多的地方。11日適逢38週年院慶，院方趁疫情舒緩，將異國美食搬到院內，讓院生一攤攤有如逛夜市。看到義大利麵、日本壽司、美國漢堡、熱狗和台灣蚵仔麵線、豆花、雞蛋糕等美食，院生小珊說，口水都流出來了，每攤都好好吃。

八里愛心教養院院長謝鑫敏表示，機構在疫情期間，均採取較嚴格的感染控制，以保護院生，近期因為疫情逐步舒緩，為了讓院生愉快的過院慶，因此社工組和志工隊長黃昭月、副隊長黃盟宗等研議，以美食周遊列國、享受舌尖上的旅行，讓院生體驗逛街的樂趣。

新北市社會局長張錦麗表示，侯友宜市長一直惦念著院生，但因之前疫情嚴峻，無法上山來看院生，因此特地交代她帶份禮物來，祝福院生身體健康，也感謝所有工作人員，在疫情期間，堅守崗位，照顧好每位院生。

院慶在輪標舞社揭開序幕後，由生聲樂團引領現場院生和來賓等合唱「慶祝」、「生日快樂」等歌曲，張錦麗並和院長、院生代表等人象徵切蛋糕。

為感謝第一線服務人員的辛勞，張錦麗頒獎表揚「六大基本功」績優個人及團隊，以及「照顧達人」影片製作獲選前3名。所謂六大基本功包含為院生日常生活照顧的餵食、潔牙、沐浴、尿片包著、轉移位及感染管控等。

其中戴明秋榮獲餵食個人冠軍，同時也帶領服務的院房榮獲餵食及潔牙團隊雙料冠軍。戴明秋為八里在地人，小時候因為隨著母親在教養院工作，課餘就到教養院陪伴院生，她在幼保科畢業後即投入教養院工作，迄今有24年教保經驗，依舊熱情照顧院生。

戴明秋為了延緩院生老化影響咀嚼功能，每日帶領院生做健口操，訓練口腔肌肉，也細心地將餐食剪碎，讓吞嚥能力較弱的院生也能享用美食。

另位來自印尼的莉娜（Nina Latifa）也獲獎，她專程到台灣來工作，在教養院服務近6年，對於院生的生活照顧也極其用心，張錦麗特別表彰。

更新時間 : 2022-11-11 17:50 GMT+08:00

最受歡迎

【更新】2022美國期中選舉開票•兩黨實力不相上下　民主黨選得比預期要好
【更新】2022美國期中選舉開票•兩黨實力不相上下　民主黨選得比預期要好
趕快抬頭看！今晚「血月」加碼「月掩天王」 這次錯過月全蝕奇景再等2322年
趕快抬頭看！今晚「血月」加碼「月掩天王」 這次錯過月全蝕奇景再等2322年
【就挺突然的】NBA「魔獸」空降台灣T1門票賣翻！不枉簽約月薪逾600萬台幣
【就挺突然的】NBA「魔獸」空降台灣T1門票賣翻！不枉簽約月薪逾600萬台幣
雙11撿便宜恐被課重稅！淘寶、國外網站購物 關務署針對11類商品反傾銷稅
雙11撿便宜恐被課重稅！淘寶、國外網站購物 關務署針對11類商品反傾銷稅
台鐵「雙11」票卡7個「1」連號! 「永保安康」車票估再掀熱潮
台鐵「雙11」票卡7個「1」連號! 「永保安康」車票估再掀熱潮
【更新首秀時間、購票連結】太扯了吧！NBA球星「魔獸」加盟台灣職籃 成史上最大咖洋將
【更新首秀時間、購票連結】太扯了吧！NBA球星「魔獸」加盟台灣職籃 成史上最大咖洋將
Netflix最新韓劇「明星經紀人生存記」　超過20位大牌藝人將客串演出
Netflix最新韓劇「明星經紀人生存記」　超過20位大牌藝人將客串演出
【持續更新表演名單】南韓 2022 MAMA AWARDS將於日本舉辦　完整入圍及表演名單公布
【持續更新表演名單】南韓 2022 MAMA AWARDS將於日本舉辦　完整入圍及表演名單公布
喝啤酒可預防阿茲海默症？研究：啤酒花具抗氧化功效　能抑制腦內類澱粉沉積
喝啤酒可預防阿茲海默症？研究：啤酒花具抗氧化功效　能抑制腦內類澱粉沉積
你記得《螢火蟲之墓》水果糖嗎？明年初宣布停業 以後買不到了！
你記得《螢火蟲之墓》水果糖嗎？明年初宣布停業 以後買不到了！