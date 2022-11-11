雙11網購正夯　新北媒合農漁產上架電商平台

11月11日是網路購物及電商平台重大節日， 新北市農業局與「台灣好農」電商平台合作， 共同舉辦新北農友電商媒合說明會，輔導新北農漁友經營電商銷售， 讓民眾在家能輕鬆採購到新北優質農漁產品！

近年因全球COVID-19疫情肆虐，影響整體社會及經濟結構， 不僅人類生活型態與過去大不相同，產業也開始出現版圖位移。 疫情期間，電商通路也因時勢興起，依據經濟部統計資料， 台灣電商零售額年增率在疫情爆發後出現明顯提升，2020年和2021年電商零售額年增率分別為26.68%及22.09%， 各大品牌紛紛投入電商，農業局在疫情期間也推出「 美味農業得來速」，與各農漁會夥伴、青農合作，推廣電商、 團購及新媒體直播拍賣， 使民眾在防疫期間能輕鬆購買到超值蔬菜箱及冷凍海產等優質農漁產 品，也促進農漁業產銷方式也走進新時代。

新北市農業局為持續拓展農漁友銷售通路，在11月11日「 網路購物節」與「台灣好農」合作，舉辦農友電商平台媒合說明會， 廣邀新北各地農漁友參加，於會中介紹電商趨勢、 分享電商經營實務經驗，讓農漁友能對電商平台經營更有具體瞭解。 台灣好農董事長江衍宏表示，「台灣好農」 除經營國內農漁商品電商銷售外， 也成功推廣多項台灣農漁產品外銷，包括將台南麻豆文旦、 台東鳳梨釋迦以及夏雪芒果等農產品，銷往星港澳日等多個國家， 順利拓展外銷市場，今日也針對新北農友推出優惠一站式上架方案， 農友開店自付額費用將用於投放等值Google廣告宣傳曝光， 未來將與新北市持續合作，推廣台灣優質農漁產品。此外，在雙11 節慶期間（即日起至11月14日）平台也推出滿千送百(單筆結帳 金額滿2,000元送300元折價券)， 大家在活動期間可用優惠的價格買到東成茶葉、 鮮物本舖等新北優質農漁產品。

今日參加媒合會的淡水區漁會李蕙妤主任表示，漁會自2004年推 出「淡水魚藏」自有品牌，目前主力產品吻魚鮮醬、干貝XO醬及櫻 花蝦XO醬，多透過漁會實體通路銷售， 此次媒合會多項農漁產品外銷經驗，也讓參與者有新的眼界及選擇， 對於品牌行銷推廣也相當有助益。

農業局長李玟表示，新北市靠山臨海幅員廣大，農漁產品多樣豐富， 而農業局秉持「先創通路，再開農路」政策核心， 持續推動農漁產品品牌化，並積極為農漁友拓展銷售通路。「 台灣好農」是國內知名的電商平台， 此次通路媒合是一個很好的契機， 未來將打造新北市農漁產品在電商平台上的品牌， 並積極拓展國內以及外銷市場。

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新北農業局與各農漁會夥伴、青農合作，推廣電商、團購及新媒體直播拍賣，民眾可線上輕鬆購買優質農漁產品，也促進農漁業產銷方式也走進新時代。(照片來源：新北市政府農業局提供)