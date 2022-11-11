中華電信榮獲「交通部5G智慧交通補助計畫評鑑之服務創新獎」

交通部於今(11)日在資訊月舉辦「5G智慧交通補助計畫評 鑑頒獎典禮」，由胡湘麟次長親自頒獎，中華電信「5G智慧車路雲 端服務」榮獲「服務創新獎」。 中華電信長期投入車聯網與智慧交通創新整合應用，此次以結合5G +AI+IOT技術所開發建置之緊急車輛優先通行系統獲獎， 能力再次獲得肯定。

消防車與救護車等緊急救難車輛在執行任務時分秒必爭， 最怕碰上大塞車影響救災時效；中華電信於2021年11月攜手中華 資安國際，獲得交通部「5G帶動智慧交通技術與服務創新及產業發 展計畫」補助，以「5G智慧車路雲端服務計畫」 建置優化號誌時制及緊急車輛優先號誌，於台13線苗栗頭屋段、 台中向上路及高雄軍校路等3個場域進行試辦。

使用傳統技術優化號誌時制或提供緊急車輛優先通行， 都需採購並建置實體設備，除了高額的建置費用外， 尚需冗長的建置期。而中華電信「5G智慧車路雲端服務」 採用電信大數據資料，精進優化紅綠燈號誌時制； 並以基地台代替路側設備負責傳遞C-V2X車聯網訊號，使5G基 地台取代車輛偵測器(VD)與車聯網之實體路側設備， 不僅大幅降低系統建置成本且能快速佈署， 更加速政府部門實現道路智慧化之目標。

這次獲獎的「5G智慧車路雲端服務」計畫在整體效益方面， 約可降低60%的基礎建設成本、減少17.5%空氣汙染， 以及節省10%緊急車輛通行時間。苗栗縣政府消防局表示， 每逢上下班交通尖峰時段， 消防車出動有很大的機會碰到車流回堵號誌路口，延誤救難時間。 在導入5G智慧車路雲端服務後，大幅減少緊急車輛停等時間， 期望未來此服務可在縣內各消防分隊實踐。未來， 中華電信將持續推廣「5G智慧車路雲端服務」計畫成果， 協助各縣市政府改善交通並提升緊急車輛的通行效率。