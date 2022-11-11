台灣期交所針對上市櫃公司董監事舉辦「上市櫃公司-衍生性商品交易策略與市場展望研討會」

近年面對新冠肺炎疫情影響全球產業及金融市場， 整體金融局勢多變，市場避險及交易需求大幅增加， 為協助國內上市櫃公司董監事及高階主管了解衍生性商品專業知識， 進而適度運用衍生性商品就所持有金融部位及原物料風險進行避險， 期交所於今(2022)年11月11日舉辦「上市櫃公司-衍生性商 品交易策略與市場展望研討會」，並採線上與實體同步舉行， 以提升上市櫃董事、監事及高階主管參與之便利性。

企業經營可能面臨各種風險， 例如上市櫃公司於財務操作上可能面臨利率、匯率、原物料及股票投 資之價格變動風險，而適度操作衍生性商品避險， 可降低企業經營的不確定性，健全企業永續經營。 為使掌握公司經營重大決策之上市櫃公司董事、 監事及高階主管多加了解衍生性商品以及臺灣期貨市場最新發展概況 ，期交所自2019年起陸續在台北及新竹針對上市櫃公司辦理研討會 ，吸引近600位上市櫃董監事及高階主管積極參與了解衍生性商品 市場發展。

期交所副總經理林志成致詞時表示， 期貨市場是我國金融市場重要之一環，其與現貨市場息息相關、 相輔相成，廣為自然人及法人運用， 目前兩者參與比重各約佔市場一半， 期交所掛牌商品種類涵蓋國內外股價指數、個股、商品類、 匯率類等四大類共33種期貨與選擇權商品，提供約300項商品可 供交易，持續為我國期貨市場挹注新動能。 而近年國內期貨市場交易量屢創新高， 係因期交所積極推動多項制度改革、發展多元化商品，臺灣期貨市場 2021年交易量達3億9,220萬2,371口，較2020年成長 14.88%，也是5年內第3次超過3億口，在今年10月17日 期貨市場的總交易量又再度突破3億口， 交投熱絡代表著我國期貨市場深具發展潛力。

會中由期交所代表、群益期貨賈中道董事長及兆豐期貨凌墉宏總經理 等期貨業界專家，分別就我國期貨市場商品簡介、後疫情時代-期貨 市場概況與產業輪動投資趨勢、 期貨及選擇權商品避險實務與風險管理等主題， 以深入淺出方式講解期貨與選擇權的起源與企業參與期權交易的策略 分析及風險管控， 透過直接與會場內上市櫃公司高層面對面直接交流， 建立上市櫃公司與臺灣期貨市場的連結。 期交所期望透過本次研討會， 使上市櫃公司高層更加了解衍生性金融商品集中市場， 進一步參與臺灣期貨市場交易。