（台灣英文新聞／朱明珠 綜合外電報導）經常感到焦慮、睡不好，但又不想使用藥物治療嗎？據最新研究顯示，正念冥想能達到解壓、舒緩焦慮症的效果，療效與服用抗抑鬱藥一樣好，也許不久的將來正念冥想可取代藥物成為正規療法？

CNBC歐洲台、CBS4Indy報導，這項研究由喬治城大學醫學院（Georgetown University Medical Center）的研究人員領導，也是醫學界首個針對正面冥想和抗抑鬱藥兩者進行療效比較的臨床試驗，研究結果於本周三（9日）發表在《JAMA精神病學》（JAMA Psychiatry）醫學雜誌。

研究於2018年6月至2020年2月間共召募276名患有焦慮症的美國成年人，平均年齡為33歲，受測者的種族相當多元，包含非裔美國人、亞洲人、西班牙裔、拉丁裔與白人等。展開為期8周的試驗後，有208人完成試驗，包含正面冥想組102人、藥物組106人。

正念冥想組須執行的內容包含，每天45分鐘冥想、每周末一次的一日靜修，另外，每周也須參加2.5小時的冥想課程。而抗抑鬱藥組每天都必須服用一顆抗抑鬱藥物（Escitalopram），劑量為第一周每日10毫克，第二週到第八周每日服用20毫克。

在進行8周療程後，研究人員發現，針對緩解焦慮的效果，兩種治療方式無太大差異，頭兩個月內約下降了30%的焦慮程度，四個月後症狀亦持續獲得改善。

該研究的主要作者Elizabeth Hoge博士說，許多焦慮症患者擔心藥物的副作用會影響日常生活，所以抗拒服藥，若正念冥想可取代抗抑鬱藥成為正規療法，可望提高患者就醫意願。

根據2月份發表在《柳葉刀精神病學》（Lancet Psychiatry）期刊的研究顯示，焦慮症是最常見的精神疾病，估計全球約有3.01億名患者。

常見的焦慮症包括有「驚恐症」、「分離焦慮症」、「社交恐懼症」、「特定恐懼症」和「廣泛性焦慮症」等。症狀有輕、有重，也有形式不一樣的表現，常見如顫抖、肌肉緊繃、坐立不安、戰戰兢兢、易受驚嚇、煩躁、心悸、胸悶、冒冷汗、口乾、頭暈，嚴重的甚至強烈到以為自己要死掉或失控，像恐慌發作即是。

冥想分為很多種，而正念冥想就是全心全意地專注在當下發生的事，保持腦袋一片空白，不做想像式觀想，只是客觀如實地覺察身體、情緒、想法等，以培養明晰的洞察力，用正確的態度與單純的心來學習，不企求特異功效，也不做任何個人崇拜，更不具有宗教色彩。

正念冥想好處多？研究證實可緩解焦慮情緒 效果媲美抗抑鬱藥物