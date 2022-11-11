南韓「換乘戀愛2」演出者近況曝光　不只愛情更建立了好友誼

（台灣英文新聞 / 葉湘宜 綜合報導）南韓戀愛實境節目「換乘戀愛2」播出時引起了許多討論，10/28已播出了最終大抉擇，甚至許多粉絲為了收看大結局直播，而向公司請了半天假，結局播出後依然有許多粉絲關心著出演者們的後續發展，成員們的IG遲遲未更新，日前終於有新動態，再次造成了一陣討論。

在最後一集中，最受觀眾們關注的海恩，最終選擇放下自己6年的初戀圭民，與賢奎配對成功，展開一段新的戀情。熙斗及娜妍則是唯一復合的一對，在節目中一見面就吵架的他們，最終還是放不下對方，決定為了對方改變，延續4年的感情。而奈言及泰伊雖然配對成功，但節目中的最後只提及兩人持續約會中，尚未正式交往。

節目播出後，每位出演者的IG粉絲人數皆暴增，其中海恩的追蹤人數暴增至88萬，是所有出演者中最受歡迎的一位，每一位成員也都互相追蹤各自的IG，不時也有網友目擊出演者們一起出現在南韓街頭上，或上傳與彼此的合照，尤其娜言及熙斗的約會最常被粉絲捕捉到，受關注程度已堪比偶像明星。

節目中的熙斗為冰上曲棍球職業選手，他在6日時出席了亞洲冰球聯賽，許多網友都表示，看見其女友娜妍及賢奎到現場為熙斗加油，許多人不禁問賢奎，海恩姐姐呢？賢奎也親切地親自回應，海恩姐姐因為有事而無法到場。

희두나연현규 쓰리샷(?)이래

이나연 킹랑스럽게 웃어 ㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠ pic.twitter.com/sE2jvbVxKp — 마이 (@film_ooon) November 6, 2022

影片中可見熙斗與娜言、賢奎打招呼

日前海恩也終於更新了IG，上傳了兩篇限時動態，寫著非常謝謝大家的關心，他過得非常好，海恩也分別上傳了與娜妍及奈言一起拍拍貼機的照片，賢奎更是大放送，上傳了多張出演者們私下聚會的合照，滿足眾多粉絲好奇的心，可見他們私下的好交情，還有眼尖的粉絲發現，海恩及賢奎互相秒讚對方的貼文，互動可愛。粉絲們也不禁驚呼，海恩居然能和前情敵娜妍，及現任男友的前女友奈言交情如此好，不只得到了愛情，也得到了友情，希望他們的友情能一直延續下去。

今（11）日圭民也在節目結束後首次在IG發文，限時動態中可見他背著兩個超大包包，並寫著「流浪一週」，下一篇就發出了他到泰國遊玩的風景，可見他應該是到了泰國旅遊一個星期。



（圖／截自圭民IG @jayqred）

另外，近日也有報導指出，曾出演韓劇「醫療船」的泰伊目前仍是Esteem Entertainment旗下的藝人，是歌手李孝利的師弟，至於會不會繼續進行演藝活動，經紀公司也表示會與泰伊討論。

製作組為滿足粉絲在節目結束後空虛的心，原訂11/4播出的「換乘戀愛2: 過度投入的日子」因梨泰院踩踏意外而延遲，將於今日播出。



海恩和娜妍（圖／截自海恩IG @__haeppy）