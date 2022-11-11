（台灣英文新聞/生活組 綜合報導) 雙11適合其實適合做很多事情，除了血拚、結婚登記、你還想到什麼呢? 話說1111也有人稱之為光棍節，台灣有個景點，近日舉辦了一項適合單身男女參加的活動:

四位未婚女性一同入園免費，可參加單身轉蛋機活動。

四位未婚男性一同入園，可參加單身轉蛋機活動。

位於彰化的成美文化園，為永靖地區兼具歷史人文與觀光休憩的綜合型庭園空間。 根據活動官網介紹:

交友當然要謹慎，主辦單位特別提醒注意事項：

需四名單身女性或男性一同入園才可適用，超過與不足均不適用。 需出示身分證，以身分證配偶欄為空白為準，需年滿18歲，親子不適用。 轉蛋數量有限，如名額已被抽完則不再另外提供。 園區僅作為促進姻緣的平台，不負責稽核參與者的資料正確性(如謊報年齡、Line ID錯誤等)，且後續互動為個人行為，園方不涉入。

成美文化園於2014年整建完成，庭園內種植許多松樹、柏樹、象徵松柏長青，並且提醒大家飲水思源孝順父母。 廣植各種林木，製造新鮮空氣，用芬多精回饋永靖。另有一株樹齡達550年的紫檀與蒼翠的落羽松步道，成為來賓遊園時拍照熱門景點。不失為假日出遊的選擇之一。

【1111光棍節不寂寞】台灣「成美文化園」舉辦 落羽松季單身轉蛋機活動