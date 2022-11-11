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【1111光棍節不寂寞】台灣「成美文化園」舉辦　落羽松季單身轉蛋機活動

主辦單位表示, 需四名單身女性或男性一同入園才可適用，超過與不足均不適用。

By 宇妍, 台灣英文新聞－編輯
2022/11/11 16:03
圖/官方臉書

圖/官方臉書

【1111光棍節不寂寞】台灣「成美文化園」舉辦　落羽松季單身轉蛋機活動（台灣英文新聞/生活組 綜合報導) 雙11適合其實適合做很多事情，除了血拚、結婚登記、你還想到什麼呢? 話說1111也有人稱之為光棍節，台灣有個景點，近日舉辦了一項適合單身男女參加的活動:

  • 四位未婚女性一同入園免費，可參加單身轉蛋機活動。
  • 四位未婚男性一同入園，可參加單身轉蛋機活動。

位於彰化的成美文化園，為永靖地區兼具歷史人文與觀光休憩的綜合型庭園空間。 根據活動官網介紹:

  • 單身轉蛋機活動：自由參加，至園區幸福大廳，填寫個人資料(暱稱、性別、年齡、Line ID、IG)，即可抽取一顆轉蛋。轉蛋內容為其他未婚異性參與者的資料，您的資料也將被園方製作成單身轉蛋。
  • 單身男女線上報名，不需入園也有機會被抽中：https://reurl.cc/ymgYxy

交友當然要謹慎，主辦單位特別提醒注意事項：

  1. 需四名單身女性或男性一同入園才可適用，超過與不足均不適用。
  2. 需出示身分證，以身分證配偶欄為空白為準，需年滿18歲，親子不適用。
  3. 轉蛋數量有限，如名額已被抽完則不再另外提供。
  4. 園區僅作為促進姻緣的平台，不負責稽核參與者的資料正確性(如謊報年齡、Line ID錯誤等)，且後續互動為個人行為，園方不涉入。

成美文化園於2014年整建完成，庭園內種植許多松樹、柏樹、象徵松柏長青，並且提醒大家飲水思源孝順父母。 廣植各種林木，製造新鮮空氣，用芬多精回饋永靖。另有一株樹齡達550年的紫檀與蒼翠的落羽松步道，成為來賓遊園時拍照熱門景點。不失為假日出遊的選擇之一。

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