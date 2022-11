台灣代表團赴澳大利亞出席「台澳經濟聯席會議」

國經協會近日組團出席本會與澳台工商委員會(Australia- Taiwan Business Council)共同主辦之「第35屆台澳(大利亞) 經濟聯席會議。自1985年以來國經協會與澳台工商委員會共同舉 辦的「台澳經濟聯席會議」係促進兩國企業界溝通、 交流之重要平台,至今已完成34屆會議。

本屆會議台灣代表團由國經協會澳大利亞委員會楊偉甫主任委員( 台灣電力公司高等諮議委員)擔任團長, 國經協會董國猷顧問擔任代表團副團長,率領50位團員,於本(1 11)年11月8至11月13日赴澳大利亞雪梨, 出席會議並進行參訪行程。 另邀請駐澳大利亞代表處常以立大使擔任榮譽顧問, 駐雪梨辦事處范惠君處長及經濟部能源局李君禮副局長等人擔任本團 顧問。

這是自2020年以來, 國經協會籌劃的第一個赴亞太地區國家訪問團,亦是自2019年組 團訪澳後,時隔3年再次組團前往,業界報名踴躍,團員人數高達5 0人,來自能源,重工業,金融,教育,資源回收等高層, 陣容盛大。展現出企業界對於投資、拓展澳洲市場抱有高度興趣。 台澳雙方共約130位政商界人士出席會議。

大會於11月11日假雪梨William Inglis Hotel會場召開, 由本會楊偉甫主任委員與澳台工商委員會涂毅國主席(Chairm an John Toigo)共同主持,開幕式中澳大利亞貿易兼製造業The Honourable Tim Ayres助理部長以及新南威爾斯州貿易及投資處大中華區Hel en Sawczak資深首席代表致詞。 我國經濟部王美花部長則透過預錄影片致詞,

會議主題為「澳台 - 在不斷變化的世界中建立有彈性的關係(Australia & Taiwan: A Resilient Relationship in a Changing World)」,並包含「能源轉型」、「永續金融」、「教育」 及「資源回收」等四大議題。 台方講者包括經濟部能源局李君禮副局長、 台灣電力公司綜合研究所楊明偉博士/資深研究員、KPMG安侯建 業聯合會計師事務所張維夫執行董事以及銘福集團澳州事業單位-財 睿永續塑膠徐豪德執行董事。

首度加入大會議程的「澳台新銳商業領袖計畫高峰會( Australia-Taiwan Emerging Business Leaders Program Summit)」由澳台工商委員會主導,選拔16位來自台澳的新 興企業家/專家,安排他們參與本年一系列的工作坊及論壇活動, 並邀請他們於大會中發表成果, 針對本屆會議的四個議題發表台澳將如何促進未來的合作。 高峰會座談由國經協會董國猷顧問及澳台工商委員會羅文凱副主席共 同主持。

另外已於今年9月簽署聯合生產 LFP電池材料MOU的台灣立凱電能科技公司(Aleees)與 澳洲Avenira公司則於大會特別報告中分享雙邊的合作案例。

訪團參訪澳洲氫能中心

澳大利亞為我國政府「新南向政策」中的重點推動國家, 本屆會議議題配合我國政府之「五加二」產業計畫中的「綠能科技」 及「循環經濟」,希望強化台澳兩國實質合作關係,並於2050達 成淨零碳排之共同目標。本會團員於11月10日參加澳大利亞新南 威爾斯州貿易暨投資處(Investment NSW)安排之臥龍崗市肯布拉港氫能中心(Port Kembla Hydrogen Hub)及相關能源企業參訪。

其中台電、中鋼、中油、 台塑及工研院等團員亦參與由澳洲辦事處(Australian Office)、昆士蘭投資暨貿易處(Trade and Investment Queensland)及新南威爾斯州貿易投資處共同籌組之綠氫 訪團(Green Hydrogen Trade and Investment Mission to Australia), 自大會前一週便抵達昆士蘭州布里斯本進行氫能相關參訪。

澳洲為能源出口大國, 也是我國最主要仰賴進口燃煤和天然氣的貿易夥伴。因應氣候變遷, 本次澳洲辦事處籌組綠氫訪團可見澳洲政府對於綠能的發展的重視及 與我國於此領域合作之商機。