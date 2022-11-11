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拜習會14日印尼登場 美方會後向台灣簡報結果

拜登2020年上台至今，曾與習近平進行 5 次電話會談，然而疫情等因素，兩國元首未曾見面會談。

By 國際組, 台灣英文新聞－編輯
2022/11/11 14:45
美國總統拜登與中國國家領導人習近平將於14日在印尼會面對談。（圖／美聯社）

美國總統拜登與中國國家領導人習近平將於14日在印尼會面對談。（圖／美聯社）

（台灣英文新聞／國際組　綜合報導）美國總統拜登與中國國家領導人習近平將於14日在二十國集團（G20）高峰會期間舉行雙邊會談。這是拜登上任後首度與習面對面會談，預期將聚焦美中關係、負責任管理競爭、台海議題等，白宮國安顧問蘇利文表示，美方將在會後向台灣簡報結果。

拜登上台後首次 美中領導人面對面會談

拜登2020年上台至今，曾與習近平進行 5 次電話會談，然而疫情等因素，兩國元首未曾見面會談，直到下周在印尼登場的G20峰會。拜登9日已證實兩人將會面的消息，也提及盼此次會晤有助於解決雙方日益緊張的關係，劃出各自紅線（red line）、了解關鍵利益是否衝突、如何化解。

拜登強調，與習近平對話時不會做任何根本性讓步，而台灣準則（Taiwan doctrine）從未改變，他亦承認將與中國談及美軍協防台灣的議題，「我確定我們會討論台灣」、「會跟他有這個對話」，但並未如先前直白表態。拜登上任後至少4度公開表態若中國入侵，將出兵協防台灣。

據新聞稿指出，兩人將討論維持與深化美中溝通管道、負責任管理競爭，並致力於在雙方利益一致處共同合作，尤其是因應影響國際社會的跨國挑戰；中國的經濟行為、台灣問題以及俄烏衝突等全球議題都將談及。

拜登亞洲行

拜登本次出訪亞洲行程緊湊，蘇利文10日在記者會上指出，拜登首先前往埃及參加第27屆聯合國氣候變遷大會（COP27）；隨後訪問柬埔寨，出席東協系列峰會，並與柬埔寨首相洪森會晤；東協峰會期間，也將與日本首相岸田文雄、南韓總統尹錫悅舉辦美日韓三方會談；後轉往印尼出席G20峰會，並與習近平會面。

蘇利文強調，拜習會將有助於了解美中各自的優先事項與意圖，解決分歧，確認可以合作的領域；並且因雙方在印太地區的軍事投射，建立雙方軍事溝通管道、避免誤判衝突與升級也相當重要。

提到台海關係，蘇利文說美國將在會議結束後，向台灣簡報會議的結果；美國基於台灣關係法，支持台海和平與穩定、也會持續為台灣國防工物資。

美方資深官員也示，期望這次會談能有深入且實質性的對話，雙方能更清楚了解彼此的優先事項與意圖。他預期兩人將討論美中雙邊關係，拜登也將就如何負責任管理競爭提出想法。
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更新時間 : 2022-11-11 15:25 GMT+08:00

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