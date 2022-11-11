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【美國期中選舉】共和黨紅潮變成「小漣漪」 選民怒火中燒為哪樁？

共和黨以為狂打經濟牌就能永保安康，殊不知保守派剝奪女性墮胎權一事，已踩到許多選民的紅線

By 黃紫緹, 台灣英文新聞－編輯
2022/11/11 14:23
2022年11月8日期中選舉投票日，美國前總統川普在海湖莊園接待客人（圖／美聯社）

2022年11月8日期中選舉投票日，美國前總統川普在海湖莊園接待客人（圖／美聯社）

（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合報導）今年美國期中選舉跌破眾人眼鏡，外界原本預期執政民主黨會兵敗如山倒，共和黨更夸夸而談挾著紅色大海嘯（共和黨代表色）而來，不料紅潮（red wave）未現，頂多只能稱是紅色小漣漪，連帶影響了川普（Donald Trump）再戰2024大位的如意算盤，究竟發生了什麼事？

根據美聯社，截至11日，眾議院席次中，民主黨拿下192席、共和黨210席，取得218席者方為多數。參議院中，選前各占50席的兩黨，目前民主黨48席、共和黨49席，51席才是多數，但副總統賀錦麗（Kamala Harris）有關鍵投票權，民主黨只要拿下50席就能立於不敗地位。

依據過往歷史經驗，美國選民向來會給同時掌白宮與兩院大權的政黨一點顏色瞧瞧，加上總統拜登（Joe Biden）支持度低迷、通膨嚴重，因此民主黨本就不抱希望，預料「期中考」不會考得太好。然而，目前共和黨雖可望拿下眾議院，卻不若原先料想的大有斬獲，參議院更是鹿死誰手還難說，恐要等12月才定出勝負。

綜合BBC路透分析，經濟雖影響民生甚鉅，但不是一切。專家指，美國經濟雖放緩，人民雖因通膨居高不下而支出上揚，但經濟體質相對健全，GDP還在成長，失業率也算低。這次大選透露出，只打經濟牌顯然無用，墮胎權、對川普個人的疑慮，皆是足以撼動選情的關鍵要素。

今年6月，美國聯邦最高法院以保守派為首的大法官勢力，推翻了1973年以來憲法賦予女性墮胎權的「羅訴韋德案」（Roe v. Wade），共和黨額首稱慶，民主黨怒不可遏，當時引爆全國示威，保守州摩拳擦掌，準備進一步箝制女性的生育選擇權。事實證明，共和黨還是小瞧了此議題的殺傷力。

延伸閱讀：女性人才不能失 挺墮胎還是不挺？美國企業被迫選邊站

墮胎權印在了選票上

今年大選的投票率在多州創了新高，部分原因應與年輕人、Z世代跳出來支持生育自主權有關。此外，根據出口民調以及分析家、選民的說法，通膨雖是選民的主要顧慮，保護墮胎權卻幾乎同等重要。

許多中間選民、甚至原本傾向共和黨的民眾，這回都寧可投給民主黨。18歲選民Sydney Wright表示，自身偏保守派立場，但為了捍衛墮胎權，這回不得不投給民主黨。

不只女性，生育權議題也觸及了LGBT+族群的敏感神經，誰知道下一個「被處理」的人民權利，會不會攸關自身權益？19歲的Jack Pribble表示，他是同性戀，眼看女性墮胎權遭到剝奪，顯見美國國家政策走向壓制，必須出來表達不滿。

對川普的公投

本次大選也被視為是對川普「餘威」的試金石。川普雖卸任了，在共和黨仍有呼風喚雨的影響力，但他對2020年總統大選敗選始終不認帳，極端走向也令部分選民反感。連他背書的候選人，都被選票否定，許多勝券在握的州，派出他的人馬後，拱手讓人，或出現意外激烈的選情，顯然很多人投票不為別的，有川普就反。

果不其然，根據美聯社，部分共和黨人終於有底氣指責川普，加大了對他的批評力道。一度是川普擁護者的維吉尼亞州副州長Winsome Earle-Sears表示，選民釋出的訊息已經很清楚了，共和黨需要新的領袖，「我們真的受夠了」。

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