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台灣本土+20,269例／死亡+62例　擴大發放免費快篩試劑 　2族群、約180萬人受惠

By 朱明珠, 台灣英文新聞－編輯
2022/11/11 14:25
指揮中心提供

指揮中心提供

（台灣英文新聞／朱明珠　綜合報導）中央流行疫情指揮中心今(11)日公布國內新增20,306例COVID-19確定病例，分別為20,269例本土個案及37例境外移入；另確診個案中新增62例死亡。另外，為保障弱勢民眾與國小學生健康，將擴大發放低收入戶與中低收入戶及國小學生每人5劑免費家用抗原快篩試劑，預估約有180萬人受惠。

指揮中心表示，今日新增之20,269例本土病例，為9,144例男性、11,107例女性、18例調查中，年齡介於未滿5歲至90多歲以上，個案分布前六多縣市依序為新北市(3,225例)，高雄市(2,844例)，臺中市(2,659例)，桃園市(2,023例)，臺南市(1,988例)，臺北市(1,683例)。

指揮中心指出，今日新增62例本土病例死亡個案，為36例男性、26例女性，年齡介於40多歲至90多歲以上，皆屬重度感染、60例具慢性病史、35例未接種3劑以上COVID-19疫苗。確診日介於今(2022)年9月22日至11月7日，死亡日期介於10月1日至11月8日。

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指揮中心說明，今日新增37例境外移入個案中，為18例男性、19例女性，年齡介於10多歲至60多歲，分別自日本(2例)，韓國、泰國、印尼(各1例)移入，另32例感染國家調查中。入境日期介於今年10月13日至11月9日。

指揮中心統計，截至目前國內累計7,996,490例確診，分別為36,845例境外移入、7,959,591例本土病例、36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中。

2020年起累計13,441例COVID-19死亡病例，其中13,424例本土，另17例為境外移入。

擴大發放低收入戶與中低收入戶及國小學生每人5劑免費家用抗原快篩試劑

指揮中心說明，國小學生發放免費家用抗原快篩試劑對象為111學年度在學的學生，家用快篩試劑將直接配送至學校，由學校發放給學生。至於低收入戶及中低收入戶，則依縣市政府提供名冊計算所需家用快篩試劑數量，寄送至縣市政府社會局/公所，由該等單位協助發放。

指揮中心指出，此次發放之家用快篩試劑，為額外提供之免費領取份數，不會影響實名制的購買資格，亦即曾經購買過實名制快篩試劑的學生與低收入戶及中低收入戶，仍可再免費領取此次家用快篩試劑。

指揮中心進一步說明，此次家用快篩試劑需經分裝、理貨及物流配送等作業，除配送點逾3,200處外，且適逢今(2022)年11月26日地方選舉活動及投票期程，預計11月21日前全數可配達各國小學校並開始配發；至於各縣市政府社會局/公所，低收入戶及中低收入戶民眾可領取時間，則依地方政府安排，至遲在11月底前可以開始領取。

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更新時間 : 2022-11-11 14:46 GMT+08:00

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