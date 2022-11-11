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雙11象徵「一生一世」 台灣各地戶政事務所•現結婚登記熱潮

竹南戶政事務所主任陳有亮表示，因為111年11月11日相當特殊，昨天已接獲5對新人預約要辦理結婚登記，今天截至中午已有18對佳偶完成結婚登記，熱鬧情形一點也不輸給5月20日諧音「我愛你」的「520」。

By 宇妍, 台灣英文新聞－編輯
2022/11/11 14:36
苗栗縣竹南鎮戶政事務所11日湧入至少18對新人辦理結婚登記，有新人說雙11很特別，象徵一生一世，格外具有紀念意義。當時間來到上午11時1...

苗栗縣竹南鎮戶政事務所11日湧入至少18對新人辦理結婚登記，有新人說雙11很特別，象徵一生一世，格外具有紀念意義。當時間來到上午11時1...

（台灣英文新聞/生活組 綜合報導）民國111年11月11日由年份「3個1」與日期「4個1」組合而成、「7個1」實屬難得一遇。台灣各地從南到北的戶政事務所，明顯就有不少新人特別選在這一天辦理結婚登記!

以苗栗縣竹南戶政事務所來說，今天湧入至少18對新人辦理結婚登記，有新人說雙11很特別，象徵一生一世，格外具有紀念意義。

竹南戶政事務所今天喜氣洋洋，前往辦理結婚登記的新人絡繹不絕，中央社引述戶所主任陳有亮表示，因為111年11月11日相當特殊，昨天已接獲5對新人預約要辦理結婚登記，到了今天，截至中午已有18對佳偶完成結婚登記，熱鬧情形一點也不輸給5月20日諧音「我愛你」的「520」。

現場有新人表示，今天日子相當特別，年份與日期寫出來，是由「3個1」與「4個1」組合而成，象徵一生一世，因此特別選在今天登記結婚，會是一輩子的回憶。

另一名黃姓新娘指出，今天剛好是好日子，又碰上雙11，她的姊姊也是在雙11這天登記，想和姊姊一樣在特殊日子結婚，甜蜜幸福。

現場還有其他新人，有的是新郎剛好今天生日，喜上加喜；另外，有愛情長跑了11年的情侶檔，新郎認為錯過今天就不會再有下次機會，決定選在111年11月11日登記相守一生。

辦理登記新人，更在11時11分，紛紛在戶政事務所的日曆時鐘前留影紀念。

陳有亮指出，今天日子因為數字的巧合，實在難得一遇，所方也有「愛在竹南 幸福桐心」大海報看板提供新人拍攝，並贈送紅棗、桂圓、金鏟子禮盒，預祝新人早生貴子。

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