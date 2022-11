【為自由奮戰】台灣蔡總統與烏克蘭、美國代表: 澤倫斯基與小布希　11/16視訊同台

(台灣英文新聞/國際組 綜合報導)小布希總統中心美東時間10日宣布,美國前總統小布希16日將與總統蔡英文、烏克蘭總統澤倫斯基視訊同台,討論主題是: 為自由奮戰 (The Struggle for Freedom) 。

這是蔡總統與澤倫斯基兩位國家領袖繼6月哥本哈根民主峰會後,再次參與同場活動。

位於德州達拉斯的「小布希總統中心」(George W. Bush Presidential Center)當地時間10日推文宣布,小布希、蔡總統及澤倫斯基(Volodymyr Zelenskyy)16日將視訊同台,出席「為自由奮戰」會議。

該會議在達拉斯舉行且對外公開,是由「小布希總統中心」旗下的「小布希研究所」(George W. Bush Institute)、自由之家(Freedom House)及美國國家民主基金會(National Endowment for Democracy)共同舉辦,預定在當地時間16日上午9時登場(台北時間16日晚上11時)。

根據中央社,當天會議議程方面,活動一開始小布希將與澤倫斯基視訊對話,接下來蔡總統將發表視訊談話;活動後半段分成5場對談,邀請美國前官員及專家學者就全球自由奮戰、抵抗威權威脅、新興技術和自由未來、美國如何協助支持民主人權、運動和人權等主題進行交流。

小布希總統中心在活動頁面指出,自由在全球遭受襲擊,許多國家面臨民主倒退,威權政權在海內外「秀肌肉」。

該中心表示,這問題在烏克蘭尤其顯著,俄羅斯總統普丁(Vladimir Putin)2月無端入侵烏克蘭;而中共可能攻擊民主台灣一事,也仍然令人關切。

自俄烏戰爭2月爆發以來,長年面對中國文攻武嚇威脅的台灣經常被拿來與烏克蘭類比,烏國遭遇也讓國際社會更加關切台海安全問題。

蔡總統與澤倫斯基6月雙雙受邀出席「哥本哈根民主高峰會」(Copenhagen Democracy Summit),蔡總統當時在視訊談話中引烏克蘭為例,強調台灣不會屈服於壓力,決心捍衛自己的國家和民主生活方式。

