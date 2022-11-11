（台灣英文新聞／朱明珠 綜合外電報導）美國俄亥俄州的哥倫布市傳出麻疹疫情，患者為4位幼兒，其中1人狀況較嚴重收治於重症病房中，衛生單位提醒，未來幾天可能會爆出更多案例，呼籲家長盡快帶孩子接種疫苗。

FOX 8 News、10TV報導，根據哥倫布市本周三（9日）發布的新聞稿，富蘭克林縣內一間幼兒托育中心爆發麻疹疫情，有4名4歲以下幼童確診，個案均沒旅遊史和相關接觸史，亦無接種疫苗，衛生單位正在進行病例調查和匡列接觸者，為避免群聚擴散，該間托育中心也將關閉21天。

根據富蘭克林縣公共衛生局的統計，自今年6月以來，累計共有8例麻疹通報個案，含這起托育中心群聚。

麻疹為傳染力很強的病毒性疾病，可經由空氣、飛沫傳播或接觸病人鼻咽分泌物而感染，初期症狀又容易與感冒混淆，前驅症狀包括發燒、鼻炎、結膜炎（畏光、流眼淚、眼睛發紅）、咳嗽等；在前驅症狀3到4天後會出現紅疹，較嚴重者會併發中耳炎、肺炎或腦炎。

哥倫布市衛生官員Roberts提醒，未來幾天可能會爆出更多案例，由於麻疹潛伏期較長，自感染病毒開始至出疹約為21天，為了避免孩子遭受感染，強烈建議家長讓符合資格的幼童完整接種2劑MMR疫苗。

在疫苗尚未使用前，超過99%的人都會被感染，幾乎每個人的一生中都難逃麻疹侵襲。根據美國CDC數據顯示，完整接種2劑MMR疫苗的保護力可達97%，是預防麻疹最有效率的方法。

美國俄亥俄州爆發麻疹群聚 個案均未滿4歲 疫情恐持續擴大

台灣麻疹腮腺炎德國麻疹混合疫苗（MMR）預防接種建議如下：（詳情請參閱疾管署網站）

出生滿12個月及滿5歲至入國小前各公費接種一劑。

15-49歲本國籍育齡婦女： 只要檢具近 3 個月內之徳國麻疹抗體陰性報告者，可公費接種1劑。

只要檢具近 3 個月內之徳國麻疹抗體陰性報告者，可公費接種1劑。 外籍配偶：針對來台首次申請居留或定居時，若無徳國麻疹相關疫苗接種證明或經 檢測為徳國麻疹抗體陰性者，可公費接種1劑。

疾管署提醒，德國麻疹抗體陰性育齡婦女，於準備懷孕前應先施打 MMR 疫苗，接種疫苗後4 週內應避免懷孕。