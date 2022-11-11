【秋天藝術節】台灣狂想劇場《非常上訴》打造虛擬法庭　邀您成為「國民法官」參與演出

(台灣英文新聞/藝文組 綜合報導)兩廳院秋天藝術節節目之一，狂想劇場製作的《非常上訴》以「轉型正義」開啟對話，透過陳欽生與楊碧川兩位白色恐怖政治受難者的生命史，打造虛擬法庭邀請觀眾成為「國民法官」，參與11月11日到13日演出。

狂想劇場《非常上訴》於10日辦彩排記者會上，特別呈現兩位代理演員吳志維、于聲國演繹陳欽生與楊碧川的親身經歷，以及模擬法庭開庭等精彩段落，全劇演員包括安德森、陳祈伶、孫宇生、齊藤伸一、蕭景馨皆出席共演。

此劇發生在座落於博愛特區內中正紀念堂一旁的國家兩廳院，這一具政治權力象徵的場地，是否讓是嘗試拆解威權結構讓對話發生？對此，導演廖俊凱表示：「當初做這齣劇的目的，並不是很自大地想為兩位前輩平反，而是想透過法庭的形式討論不法國家時期的國家暴力，讓它在劇場裡透過言說身體現形。」

前文化部部長鄭麗君日前更現身排練現場，向兩位前輩致意，鄭麗君分享：「就讀臺大學哲學系時，楊碧川曾受邀到系上授課，影響當時的學生很多，自己也意識到對臺灣當時正在發生的政治狀況了解太少，受到很深的感悟與啟發。」

觀眾將化身「國民評議團」投票．參與歷史決定戲劇結局

臺灣《國民法官法》將於明（2023）年正式施行，凡年滿23歲之公民皆有可能被抽選成為法官，在法庭上與職業法官共同審判重大刑事案件。本劇將以虛擬法庭的表現形式，反思探討臺灣長達38年的戒嚴法，是否具有正當性。

關於虛擬法庭設計緣由，編劇沈琬婷指出：「我們試著用戲劇的方式轉化複雜的議題，也認為轉型正義並非創作者可以定論，它其實更需要大家共同參與。」因此邀請觀眾在中場休息時間作為「國民法官」參與評議，期盼引領觀眾看見1970年代被噤聲的歷史，以及當年非法審判後兩位政治受難者的境遇後，透過選票進行理性的思辨與討論，也同時呼應明年開始實施的《國民法官法》，讓國民搶先體驗。

政治犯的共同心願．期盼犧牲帶來力量

在綠島「流麻溝十五號」曾經是同房獄友的陳欽生與楊碧川，同樣出生於1949年，不約而同在年少時期，成為意圖顛覆國家政權的政治犯，被軍法判刑12年。談到1970年代的非法審判，如今將在劇場裡以虛擬的法庭重啟非常上訴，陳欽生感嘆：「我一直都很希望能夠透過司法的方式還我清白，希望觀眾知道我的故事以後，能夠連結到現在在臺灣享受的自由民主，多麼得來不易。」楊碧川則回憶：「其實我一直都不是很想提起這些事情，但更覺得歷史不應該被忘記，其實政治犯共同的心願，就是希望我們的付出能換來更多人的幸福。」

《非常上訴》由國家兩廳院主辦、狂想劇場製作，將於11月11日至11月13日在國家戲劇院震撼登臺，誠摯地邀請觀眾一同走入劇場，突破現實的限制，共同創造歷史的「非常上訴」。

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