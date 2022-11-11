中國海外警察逞凶踢鐵板 流亡異議人士攜手荷蘭警方逮人(影)

（台灣英文新聞／國際組 綜合報導）中國政府非法於各國設立「海外警務服務中心」對中國異議人士不利，流亡荷蘭、屢受威脅的王靖渝，於7日晚間與當地警方合作讓這些中國海外警察遭拘捕。他也呼籲台灣人，莫要相信中共任何話，「守護好民主自由」。

總部設於西班牙的非政府人權組織「保護衛士」（Safeguard Defenders）日前在名為「中國跨國治安失控」的報告中指出，中國政府在5大洲、21國共建立了54個「海外警務服務中心」，其中多數位於歐洲，9個在西班牙、4個位於義大利以及2個落腳英國。這些單位以打擊跨國犯罪及履行行政職責之名，行脅迫公開反對中國政府的異議人士返國之實。

中國異議青年王靖渝日前表示，他在荷蘭遭到中國警察追捕，但當地警方並未積極受理，並將案件視為中國勢力在民主國家的滲透。王靖渝因2019年於抖音上發表支持香港民主運動的評論和影片，時年17歲就被迫移居海外至今，同年9月他收到信件，中共告知以「國家安全」為由逮捕其父，母親之後也不幸入獄。

王靖渝接受中央社訪問，還原與荷蘭警方聯手逮人的經過。6日王靖渝接到自稱「中共國安」發來的訊息，說隔天早上會到荷蘭海牙「殺」他，他立馬向荷蘭警方報案，但隔日並未在車站埋伏到嫌犯；7日晚間他再接到自稱「中國海外警察」的訊息與電話，要他前往海牙火車站「談一談」，否則會到家中逮捕他，王靖渝再次報警。

王靖渝指出，如今荷蘭官方一改前態，相當重視，並出動約10名警力、4輛警車陪同前往車站，並在咖啡廳逮捕一名持有威脅電話號碼的手機的亞裔男子，帶回警局問話。立日警方表示案件進入刑事程序。

王靖渝告訴記者，警察這次如此迅速反應，原因之一是逐漸意識到中國在當地的行徑，尤其海外「警察局」報告公布後，西方國家「更加重視中共在海外進行滲透，以及騷擾恐嚇異議人士的犯罪行為」。

王靖渝呼籲台灣人，「千萬不要相信中共講的任何話，一定要守護好現在你們擁有的民主和自由。不能讓中共介入你們的任何政治或政府，否則他會向中國國內一樣，把獨裁、鎮壓帶到你們自由的土地上。」

王靖渝也指出，「海外服務處」真實目的有二：一是對民主國家進行滲透，再者就是對異議人士實施騷擾、恐嚇、跟蹤等犯罪行為。雖然荷蘭對中共行為開始有所認知，但也只要求中國使館關閉「服務站」，無法真正解決問題，必須當地執法部門介入，逮捕、驅逐所謂中國海外警察，而非透過外交部。

其二，他也盼當地政府能有更具體措施保護遭恐嚇的海外異議人士，並抓捕騷擾者。

另外，「中國海外警察」遭荷蘭警方拘捕畫面引發中國網友熱議，留言一面倒高呼「大快人心」，顯見海外中國僑民被中共壓迫的不滿情緒。王靖渝分析，網友反應有三個層面。第一是有越來越多人對中共荒謬的鎮壓感到不滿；第二是為西方國家重視中國滲透且由執法部門介入的情況表示歡迎與開心，「對方知道我已報警，卻還是敢來，說明中共現在根本就不怕西方國家的執法部門，以為自己在世界上是老大。這次進行抓捕，肯定是大快人心」。

（圖／翻攝自王靖渝推特）

第三，中國對異議人士的欺壓從以前在國內，延伸到了全世界。王靖渝表示，「我們被迫流亡海外，就想有個自由民主環境表達訴求，沒想到中共也跑到海外來，搞國內那套。這引起很多人，包括沒有政治觀點的人憤怒，太荒謬了，嚴重侵犯民主國家主權」。

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