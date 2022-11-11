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報導南韓總統尹錫悅「臭崽子」失言風波　韓媒MBC遭禁乘專機隨行採訪

By 葉湘宜, 台灣英文新聞－編輯
2022/11/11 10:59
韓媒MBC9月報導南韓總統尹錫悅失言風波，近日MBC遭政府禁止搭乘專機隨行採訪（圖／美聯社）

韓媒MBC9月報導南韓總統尹錫悅失言風波，近日MBC遭政府禁止搭乘專機隨行採訪（圖／美聯社）

（台灣英文新聞 / 葉湘宜 綜合報導）南韓總統尹錫悅今（11）日起將展開為期6天的東南亞訪問，而總統辦公室9日時卻宣布禁止南韓媒體MBC記者搭乘總統專機採訪，引來打壓新聞自由的批評。

今年9月時尹錫悅於紐約參加全球基金增資會議，結束離開時被MBC捕捉到尹錫悅疑似說出「要是國會臭崽子們不批准，拜登會很丟臉怎麼辦」。此失言風波也引起各國媒體爭相報導，事後總統辦公室否認此一言論，並指控MBC以相似詞扭曲尹錫悅的言論，不實的報導破壞了同盟關係。

綜合韓媒報導，總統室表示，讓媒體搭乘專機是為了提供報導外交與安全議題相關的採訪便利，但考慮到MBC最近反覆扭曲外交相關報導，失之偏頗，故決定不提供MBC此採訪便利，並強調，此一措施是為了防止扭曲、偏頗的報導。

對此，MBC也痛批這是明顯制約媒體採訪的行為，MBC也說道，若總統不允許同行採訪，也會另行訂機票，報導尹錫悅的東南亞行。

MBC認為，對於失言風波，總統的解釋很牽強，並反問道，是誰在公開外交活動中不當發言，引起失言風波？是誰因為沒能好好解釋而讓事態擴大？MBC也說道，若政府認為報導有問題，只要走法律程序就行，但卻對於其他報導相同內容的媒體視而不見，只把MBC視為問題，有失公允。

南韓記者協會（Journalists Association of Korea）等五個媒體組織也表示，政府此舉有違憲法規定的言論自由，且專機安排是用了人民納稅錢，非總統私人財產，不應將同乘視為恩惠，要求政府撤銷對MBC的限制。

根據報導，尹錫悅若出國訪問，通常會搭乘空軍一號專機，也會有記者團同行。總統室也補充道，雖不提供同乘專機的採訪便利，但在現場時仍會提供協助。
南韓
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