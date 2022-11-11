孩子上課打瞌睡、揉眼睛≠偷懶　恐是入冬啟動「過敏方程式」　台灣醫曝抗敏3招　輕鬆兼顧內外

（台灣英文新聞／醫藥組 綜合報導）開學已兩個多月、期中考也陸續考完，家中孩子的課業學期、睡眠狀況仍未回歸正軌，很多家長誤認為是沒收心所致，兒科醫師歐淑娟提醒，很有可能是換季時節不小心啟動了「過敏方程式」，讓孩子不停流鼻水、揉眼睛，進而影響孩子日常表現。

秋季天氣多變，濕度、溫差成觸動「過敏方程式」關鍵

台灣氣喘衛教學會調查指出，容易引發過敏的兩大關鍵分別為：溫差達7℃、相對溼度高達61%以上。秋季早晚溫差變化較大，尤其是清晨及傍晚的冷空氣容易刺激呼吸道黏膜，造成孩子身體防禦力下降。此外，近期台灣更受到颱風外圍環流影響，甚至有地區的平均濕度飆破90%，滿足黴菌、塵蟎生長的條件。

遠離致敏環境還不夠，平衡免疫細胞活性成關鍵

許多家長為幫助孩子改善過敏症狀，家中擺設除濕機、空氣清淨機成常態，以減少塵螨、黴菌等過敏原的暴露。甚至在防疫期間，孩子已經口罩不離身，為何過敏症狀還是不見好轉？歐淑娟提醒，家長很常忽略孩子離開家中受保護的環境後，是否有足夠免疫力對抗過敏。因此，抗敏要「內外兼顧」才能更加全面！

抗敏要內外兼顧，掌握換季保養三招

家長應考量孩子在校園及其他戶外環境無法完全避免致敏源的接觸，歐淑娟提醒敏兒家長，孩子會過敏其實是體內免疫細胞TH1、TH2失衡所致，唯有平衡免疫細胞TH1、TH2活性，才能有效對抗過敏。以下為換季保養三招：

第一招：攝取原型食物，吸收完整營養素

孩子成長的關鍵期應注重飲食均衡，全穀雜糧類、豆魚蛋肉類、乳品類、蔬菜類、水果類、油脂與堅果種子類等六大類食物，都含有人體所需之維生素及礦物質，歐醫師提醒家長要讓孩子多攝取原型食物來均衡營養。

第二招：適時補充益菌，平衡體內免疫細胞

歐醫師進一步解釋，當免疫系統遇到過敏原，TH2免疫細胞會過於活躍，並釋放大量組織胺、造成發炎反應，孩子也就產生流鼻涕、打噴嚏等過敏現象。適時補充益生菌可望幫助孩子平衡細胞活性，調整過敏體質。考量家長便利性及孩子口味接受度，可以在孩子想喝飲料時、或是早餐時刻飲用優酪乳。家長可以選擇具平衡免疫細胞活性的菌種，如LP、LGG菌等。在孩子補充益菌之餘，也能補充鈣質及優質蛋白質。

第三招：維持規律作息及運動習慣，打造抗敏體質

充足的睡眠能幫助體內組織的建造與修護，規律的運動習慣除了提升心肺功能外，也能促進免疫系統更平衡，進而減少過敏現象。