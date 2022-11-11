〈時評〉蔣萬安請辭立委　並非當選萬靈丹

距離年底投票只剩兩個星期，國民黨台北市長候選人蔣萬安請辭立委，展現破釜沉舟的決心，但這個做法並非萬靈丹，不一定能打動選民，甚至可能造成自家人的困擾，最後賠了夫人又折兵，得不償失。
許多政治人物在轉換跑道、參選其他公職時，為了證明自己全力以赴，有不少人會選在最後關頭辭去原本職務，透過已無退路的宣示，讓選民搶救自己，這種做法幾乎每次選舉都會上演。
不過，通常會採取此做法的情況有兩種，一種是選情告急，只好用這種方法呼喚選民集中選票，另一種是遙遙通先競爭對手，幾乎已篤定當選，於是早辭、晚辭不如先辭，爭取更多選民的青睞。
但不論是哪一種情況，都有一定程度的風險。例如，當外界認定支持對象即將勝選，很可能不去投票，最後結果是造成高票落選；至於打出選情告急牌時，尚且看時機，若是太早，會去失最後催票的動力，若是太晚，也怕這張牌無法發酵。
更重要的是，必須是同選區競爭時，才會發生這個效應。以蔣萬安為例，只有他自己是立委，陳時中、黃珊珊卻早已分別辭去衛福部長和台北市副市長的職位，蔣萬安的動作並無法帶給對手任何壓力，嘩眾取寵的成分居多。
而且，蔣萬安的動作恐怕會造成黨內其他人士的困擾。因為其他同樣投入縣市長選戰的立委，是否要比照跟進？畢竟，各地方選情不一樣，候選人自身的判斷也截然不同，辭或不辭很難一視同仁，卻由於蔣萬安的舉措，其他人被迫要面對這個議題。
其次，蔣萬安留下的立委遺缺，又該由誰來出馬角逐？目前國民黨內被點名的有放棄爭取連任的市議員王浩，以及現正努力拚連任的市議員王鴻薇、徐巧芯，這兩人都正在選舉，卻可能因此得要提前表態能否做好做滿，還是有意轉參選立委，原本不必面對的問題，現在將被其他候選人拿來做文章。
蔣萬安說，台北無法再空轉下去，他展現一定要贏的決心，請辭立委，全心全意全力為台北打拚。不過，這也是蔣萬安的私心，未顧及他人的情況，至是選民是否願意接受這個選舉花招，開票時自然會給出答案。