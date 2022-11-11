〈時評〉蔣萬安請辭立委　並非當選萬靈丹

距離年底投票只剩兩個星期， 國民黨台北市長候選人蔣萬安請辭立委，展現破釜沉舟的決心， 但這個做法並非萬靈丹，不一定能打動選民， 甚至可能造成自家人的困擾，最後賠了夫人又折兵，得不償失。

許多政治人物在轉換跑道、參選其他公職時， 為了證明自己全力以赴，有不少人會選在最後關頭辭去原本職務， 透過已無退路的宣示，讓選民搶救自己， 這種做法幾乎每次選舉都會上演。

不過，通常會採取此做法的情況有兩種，一種是選情告急， 只好用這種方法呼喚選民集中選票，另一種是遙遙通先競爭對手， 幾乎已篤定當選，於是早辭、晚辭不如先辭，爭取更多選民的青睞。

但不論是哪一種情況，都有一定程度的風險。例如， 當外界認定支持對象即將勝選，很可能不去投票， 最後結果是造成高票落選；至於打出選情告急牌時，尚且看時機， 若是太早，會去失最後催票的動力，若是太晚， 也怕這張牌無法發酵。

更重要的是，必須是同選區競爭時，才會發生這個效應。 以蔣萬安為例，只有他自己是立委，陳時中、 黃珊珊卻早已分別辭去衛福部長和台北市副市長的職位， 蔣萬安的動作並無法帶給對手任何壓力，嘩眾取寵的成分居多。

而且，蔣萬安的動作恐怕會造成黨內其他人士的困擾。 因為其他同樣投入縣市長選戰的立委，是否要比照跟進？畢竟， 各地方選情不一樣，候選人自身的判斷也截然不同， 辭或不辭很難一視同仁，卻由於蔣萬安的舉措， 其他人被迫要面對這個議題。

其次，蔣萬安留下的立委遺缺，又該由誰來出馬角逐？目前國民黨內 被點名的有放棄爭取連任的市議員王浩， 以及現正努力拚連任的市議員王鴻薇、徐巧芯，這兩人都正在選舉， 卻可能因此得要提前表態能否做好做滿，還是有意轉參選立委， 原本不必面對的問題，現在將被其他候選人拿來做文章。

蔣萬安說，台北無法再空轉下去，他展現一定要贏的決心， 請辭立委，全心全意全力為台北打拚。不過，這也是蔣萬安的私心， 未顧及他人的情況，至是選民是否願意接受這個選舉花招， 開票時自然會給出答案。