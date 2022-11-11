微軟已故創辦人珍藏拍賣　成交總額15億美元破紀錄

(台灣英文新聞/國際組 綜合報導) 微軟已故聯合創辦人保羅·艾倫(Paul Allen)遺產委託佳士得拍賣，該慈善拍賣成交總額高達15億美元，刷新20位藝術家世界拍賣紀錄。

《先鋒創見：保羅·艾倫珍藏第一部分》於9日晚間拍賣，60見拍品中共有五幅鉅作成交價超逾1億美元，其中三幅鉅作躋身史上最高成交價藝術品之列。

佳士得宣布拍賣成績，喬治·秀拉（Georges Seurat）的點彩畫派先鋒傑作《模特們（小版）》以149,240,000美元的成交價領銜整場晚拍。保羅·塞尚（Paul Cezanne）的風景鉅作《聖維克多山》則以137,790,000美元的高價成交。文森·梵谷（Vincent Van Gogh）描繪南法風景的《有柏樹的果園》以117,180,000美元的價格成交。保羅·高更（Paul Gauguin）作於1899年的《母性II》來自藝術家的創作巔峰時期，以105,730,000美元的高價成交。古斯塔夫·克林姆特（Gustav Klimt）的動人傑作《白樺林》則以104,585,000美元的價格成交。

拍賣官彭肯南（Jussi Pylkkanen）以25,007,500美元的高價拍出阿爾伯托·賈克梅蒂（Alberco Giacometti）的雕塑傑作《威尼斯女子III》，當時就已刷新私人珍藏世界拍賣成交記錄。

保羅艾倫珍藏第二部分已於11月10日早上10時（美國東部標準時間）開始。

今(11)日美元台幣匯率約為1： 31.363。

Georges Seurat《模特們（小版）》拍出約1億5千萬美元，成為整場焦點。（圖／佳士得）



Paul Cezanne《聖維克多山》。（圖／佳士得）



Vincent Van Gogh《有柏樹的果園》。（圖／佳士得）



Paul Gauguin《母性II》。（圖／佳士得）



Gustav Klimt《白樺林》。（圖／佳士得）