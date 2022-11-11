Alexa
  • En
  • Directory of Taiwan
  1. 首頁
  2. 國際

微軟已故創辦人珍藏拍賣　成交總額15億美元破紀錄

By 劉怡均, 台灣英文新聞－編輯
2022/11/11 10:49
保羅·艾倫(Paul Allen)生前珍藏委託佳士得拍賣。（圖／佳士得）

保羅·艾倫(Paul Allen)生前珍藏委託佳士得拍賣。（圖／佳士得）

(台灣英文新聞/國際組 綜合報導) 微軟已故聯合創辦人保羅·艾倫(Paul Allen)遺產委託佳士得拍賣，該慈善拍賣成交總額高達15億美元，刷新20位藝術家世界拍賣紀錄。

《先鋒創見：保羅·艾倫珍藏第一部分》於9日晚間拍賣，60見拍品中共有五幅鉅作成交價超逾1億美元，其中三幅鉅作躋身史上最高成交價藝術品之列。

佳士得宣布拍賣成績，喬治·秀拉（Georges Seurat）的點彩畫派先鋒傑作《模特們（小版）》以149,240,000美元的成交價領銜整場晚拍。保羅·塞尚（Paul Cezanne）的風景鉅作《聖維克多山》則以137,790,000美元的高價成交。文森·梵谷（Vincent Van Gogh）描繪南法風景的《有柏樹的果園》以117,180,000美元的價格成交。保羅·高更（Paul Gauguin）作於1899年的《母性II》來自藝術家的創作巔峰時期，以105,730,000美元的高價成交。古斯塔夫·克林姆特（Gustav Klimt）的動人傑作《白樺林》則以104,585,000美元的價格成交。

拍賣官彭肯南（Jussi Pylkkanen）以25,007,500美元的高價拍出阿爾伯托·賈克梅蒂（Alberco Giacometti）的雕塑傑作《威尼斯女子III》，當時就已刷新私人珍藏世界拍賣成交記錄。

保羅艾倫珍藏第二部分已於11月10日早上10時（美國東部標準時間）開始。

今(11)日美元台幣匯率約為1： 31.363。

微軟已故創辦人珍藏拍賣　成交總額15億美元破紀錄Georges Seurat《模特們（小版）》拍出約1億5千萬美元，成為整場焦點。（圖／佳士得）

微軟已故創辦人珍藏拍賣　成交總額15億美元破紀錄
Paul Cezanne《聖維克多山》。（圖／佳士得）

微軟已故創辦人珍藏拍賣　成交總額15億美元破紀錄
Vincent Van Gogh《有柏樹的果園》。（圖／佳士得）

微軟已故創辦人珍藏拍賣　成交總額15億美元破紀錄
Paul Gauguin《母性II》。（圖／佳士得）

微軟已故創辦人珍藏拍賣　成交總額15億美元破紀錄
Gustav Klimt《白樺林》。（圖／佳士得）
保羅·艾倫
Paul Allen
佳士得
拍賣
微軟
慈善拍賣
Georges Seurat
Paul Cezanne
藝術
名畫
Vincent Van Gogh
梵谷
高更
Paul Gauguin
Gustav Klimt

相關新聞

【圖輯】這個景太美！屏東落山風藝術季不只仿生獸 展區晚間有如奇幻世界
【圖輯】這個景太美！屏東落山風藝術季不只仿生獸 展區晚間有如奇幻世界
2022/11/09 17:17
亮點搶先看！「紐約米奇藝術展」首度巡迴台灣　展出G-Dragon、陳冠希28組潮流藝術家原作
亮點搶先看！「紐約米奇藝術展」首度巡迴台灣　展出G-Dragon、陳冠希28組潮流藝術家原作
2022/11/09 11:14
【攻略】台灣獨立書展「草率季」重磅回歸！400+攤位最大規模逛到腿軟　三天活動推薦亮點搶先看！
【攻略】台灣獨立書展「草率季」重磅回歸！400+攤位最大規模逛到腿軟　三天活動推薦亮點搶先看！
2022/11/05 14:43
台灣「西藏文化藝術節」壓軸！太古踏舞團、優人神鼓國父紀念館接棒登場　
台灣「西藏文化藝術節」壓軸！太古踏舞團、優人神鼓國父紀念館接棒登場　
2022/11/03 19:12
南台灣新地標！絕美純白內惟藝術中心　蔬食新飲食概念店進駐
南台灣新地標！絕美純白內惟藝術中心　蔬食新飲食概念店進駐
2022/11/03 09:57

更新時間 : 2022-11-11 11:26 GMT+08:00

最受歡迎

趕快抬頭看！今晚「血月」加碼「月掩天王」 這次錯過月全蝕奇景再等2322年
趕快抬頭看！今晚「血月」加碼「月掩天王」 這次錯過月全蝕奇景再等2322年
【更新】2022美國期中選舉開票•兩黨實力不相上下　民主黨選得比預期要好
【更新】2022美國期中選舉開票•兩黨實力不相上下　民主黨選得比預期要好
【就挺突然的】NBA「魔獸」空降台灣T1門票賣翻！不枉簽約月薪逾600萬台幣
【就挺突然的】NBA「魔獸」空降台灣T1門票賣翻！不枉簽約月薪逾600萬台幣
雙11撿便宜恐被課重稅！淘寶、國外網站購物 關務署針對11類商品反傾銷稅
雙11撿便宜恐被課重稅！淘寶、國外網站購物 關務署針對11類商品反傾銷稅
【更新首秀時間、購票連結】太扯了吧！NBA球星「魔獸」加盟台灣職籃 成史上最大咖洋將
【更新首秀時間、購票連結】太扯了吧！NBA球星「魔獸」加盟台灣職籃 成史上最大咖洋將
台鐵「雙11」票卡7個「1」連號! 「永保安康」車票估再掀熱潮
台鐵「雙11」票卡7個「1」連號! 「永保安康」車票估再掀熱潮
Netflix最新韓劇「明星經紀人生存記」　超過20位大牌藝人將客串演出
Netflix最新韓劇「明星經紀人生存記」　超過20位大牌藝人將客串演出
喝啤酒可預防阿茲海默症？研究：啤酒花具抗氧化功效　能抑制腦內類澱粉沉積
喝啤酒可預防阿茲海默症？研究：啤酒花具抗氧化功效　能抑制腦內類澱粉沉積
【持續更新表演名單】南韓 2022 MAMA AWARDS將於日本舉辦　完整入圍及表演名單公布
【持續更新表演名單】南韓 2022 MAMA AWARDS將於日本舉辦　完整入圍及表演名單公布
你記得《螢火蟲之墓》水果糖嗎？明年初宣布停業 以後買不到了！
你記得《螢火蟲之墓》水果糖嗎？明年初宣布停業 以後買不到了！