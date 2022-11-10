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中國Apple最新更新限制AirDrop功能 只能對外開10分鐘

南華早報指出，2019年，年輕的香港社運人士就曾使用AirDrop向隨機的地鐵乘客發送照片，邀請他們加入反政府抗議活動。西方媒體報導則稱，AirDrop最近被用於在中國分享反政府的圖片。

By 林于雯, 台灣英文新聞
2022/11/10 21:26
中國地區蘋果的作業系統iOS最新更新版本iOS 16.1.1改變了AirDrop部份功能。（圖/截圖自社群媒體）

中國地區蘋果的作業系統iOS最新更新版本iOS 16.1.1改變了AirDrop部份功能。（圖/截圖自社群媒體）

（台灣英文新聞 / 林于雯 綜合報導）南華早報（South China Morning Post, SCMP）報導，中國蘋果（Apple）在最新iOS更新後，將資訊分享功能AirDrop中的「所有人」，改為「對所有人開放10分鐘」，且需要手動更改，目前尚不清楚為何蘋果更新的目的，或是否有受到當局的要求。

媒體報導，中國地區蘋果的作業系統iOS最新更新版本iOS 16.1.1中，將AirDrop的「所有人」改為只能提供10分鐘的時間接收來自非聯絡人資訊的新選項。其他兩個選項仍維持「接收」和「僅限聯絡人」。此次更新僅適用於在中國購買的iPhone。

AirDrop是蘋果系統中獨有，有點像是藍牙分享的概念，蘋果用戶可以藉由AirDrop傳送照片、影片、音樂、檔案和其他資訊，因為省去上傳、下載的動作，只要選好檔案，一鍵按下分享與接收，就能發送與獲得大量檔案，因此在蘋果用戶中非常受歡迎，尤其是傳照片最常用到。

雖然蘋果並未對這次中國蘋果更新iOS後的AirDrop功能改變置評，但南華早報指出，2019年，年輕的香港社運人士就曾使用AirDrop向隨機的地鐵乘客發送照片，邀請他們加入反政府抗議活動。西方媒體報導則稱，AirDrop最近被用於在中國分享反政府的圖片。

中國的蘋果用戶在微博網站上對此更新反應不一，有人讚揚這項更新，表示終於不必在公共場合中因為收到奇怪照片而感到生氣，也有人抱怨自己在地鐵裡收過含有色情、暴力的AirDrop照片。

南華早報指出，這不是蘋果第一次根據客戶的地理位置實施限制，像是中國的系統日前才刪除台灣國旗的emoji（表情符號），而在這之前，香港和澳門早就看不到這個emoji了，可以看出北京近年來逐步加強對中國人民數據隱私的監管。
南華早報
蘋果
Apple
iOS

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