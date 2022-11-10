【戰爭的代價】美國估俄烏戰爭死傷：兩國合計至少24萬人死亡

（台灣英文新聞 / 林于雯 綜合報導）根據美國參謀首長聯席會議（US Joint Chiefs of Staff）主席米利，俄烏戰爭到目前為止，俄國軍人和烏克蘭軍人分別戰死10萬餘人，平民有4萬人死亡。這比兩國所預估的數字都高得許多，也是目前西方國家做出的最高估算。

BBC報導，米利上將（Mark Milley）9日在紐約經濟俱樂部（Economic Club of New York）說，雖然俄國與烏克蘭對於死亡人數計算都十分保守，但雙方的估計其實差不多，都在10萬人左右，這也將讓兩國重新尋找戰爭以外的談判選項。

米利說，他注意到了基輔願意重新與莫斯科談判的跡象。他發現最近幾天，烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelensky）放棄要求他的對手普丁(Vladimir Putin)要在恢復談判之前下台，他認為這顯示烏克蘭已表示願意與莫斯科進行一些談話。

對於死亡人數，莫斯科在9月的最新報告中稱，自衝突開始以來，有5,937名軍人喪生，俄國國防部長也駁斥了有關死亡人數顯著增加的報導。不過西方國家的估算明顯高出很多的，而且相比1979-89年阿富汗戰爭時，在衝突中死亡的蘇聯軍人估計有15,000名。

至於難民人數，米利說，截至目前，美國的估算是約有1500萬至3000萬烏克蘭平民淪為戰爭難民。路透社無法獨立證實這些數據。而聯合國的記錄中指出，包括俄羅斯在內的歐洲各地有780萬人是烏克蘭的難民。

本週三（9日），俄羅斯宣布將從烏克蘭南部關鍵城市赫爾松（Kherson）撤退。米利說，現在初步跡象示證明俄羅斯的撤退已經開始，可能需要數週時間。不過他也提出另一個看法，說美方認為俄軍撤退其實是為了「保留實力」，以求在聶伯河（Dnieper river）以南重建防線，以展開下一波攻勢。