T1曾被酸「撐得過2年嗎？」霍華德空降化身最狂吸票機 主場6萬張票10分鐘售罄

（台灣英文新聞 / 體育組 綜合報導）NBA超級球星「魔獸」霍華德19日將於國立體大現身桃園雲豹首場主場賽，球隊今（10日）開放買票，6萬張門票竟在短短10分鐘內全部銷售一空，對比前兩年T1聯盟進場、觀看人數被酸「比SBL還少人」、「撐得過2年嗎？」，可謂史上最佳盛況。

霍華德（Dwight Howard）確定加盟台灣運彩xT1聯盟桃園永豐雲豹之後，引起台灣球迷瘋狂討論，許多網友表示「竟然最便宜100塊就可以看NBA在線球星」也引起主場、客場的門票搶購潮。

根據售票網站，桃園雲豹隊釋出4場主場、共計6萬張門票，竟在開賣後短短10分鐘就全部銷售一空，球團緊急加碼推出「特種S區場邊席」，不過目前售價與數量未知，要等到12日下午舉行霍華德加盟記者會時說明。而這名台灣籃壇史上最大咖洋將，將於明晚10時45分飛抵桃園機場。

值得一提的是，T1談成這場合約之前，其進場人數及線上觀看人數屢屢被社群討論版網友大酸「比SBL還少人」、「撐得過2年嗎？」、「T1這種觀眾人數可以撐幾年啊？」等等，也時常被和另一個人氣較高的籃球聯盟P.LEAGUE+比較。

這次桃園雲豹簽到NBA巨星，並造成超成功搶票熱潮，且創下台籃的購票歷史，讓網友不得不讚嘆這是一個成功的行銷，表示「T1的知名度真的打開了」、「魔獸就是最好的行銷」、「光一個魔獸就讓世界看到我們」，也認同T1以佛心票價回饋球迷。