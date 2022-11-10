Alexa
  • En
  • Directory of Taiwan
  1. 首頁
  2. 運動娛樂

T1曾被酸「撐得過2年嗎？」霍華德空降化身最狂吸票機 主場6萬張票10分鐘售罄

根據售票網站，桃園雲豹隊釋出4場主場、共計6萬張門票，竟在開賣後短短10分鐘就全部銷售一空，球團緊急加碼推出「特種S區場邊席」，不過目前售價與數量未知，要等到12日下午舉行霍華德加盟記者會時說明。

By 林于雯, 台灣英文新聞
2022/11/10 19:41
「魔獸」霍華德引起桃園雲豹主場、客場的門票搶購潮，主場4場門票全都賣完。（圖/美聯社；台灣英文新聞後製）

「魔獸」霍華德引起桃園雲豹主場、客場的門票搶購潮，主場4場門票全都賣完。（圖/美聯社；台灣英文新聞後製）

（台灣英文新聞 / 體育組 綜合報導）NBA超級球星「魔獸」霍華德19日將於國立體大現身桃園雲豹首場主場賽，球隊今（10日）開放買票，6萬張門票竟在短短10分鐘內全部銷售一空，對比前兩年T1聯盟進場、觀看人數被酸「比SBL還少人」、「撐得過2年嗎？」，可謂史上最佳盛況。

霍華德（Dwight Howard）確定加盟台灣運彩xT1聯盟桃園永豐雲豹之後，引起台灣球迷瘋狂討論，許多網友表示「竟然最便宜100塊就可以看NBA在線球星」也引起主場、客場的門票搶購潮。

根據售票網站，桃園雲豹隊釋出4場主場、共計6萬張門票，竟在開賣後短短10分鐘就全部銷售一空，球團緊急加碼推出「特種S區場邊席」，不過目前售價與數量未知，要等到12日下午舉行霍華德加盟記者會時說明。而這名台灣籃壇史上最大咖洋將，將於明晚10時45分飛抵桃園機場。

值得一提的是，T1談成這場合約之前，其進場人數及線上觀看人數屢屢被社群討論版網友大酸「比SBL還少人」、「撐得過2年嗎？」、「T1這種觀眾人數可以撐幾年啊？」等等，也時常被和另一個人氣較高的籃球聯盟P.LEAGUE+比較。

這次桃園雲豹簽到NBA巨星，並造成超成功搶票熱潮，且創下台籃的購票歷史，讓網友不得不讚嘆這是一個成功的行銷，表示「T1的知名度真的打開了」、「魔獸就是最好的行銷」、「光一個魔獸就讓世界看到我們」，也認同T1以佛心票價回饋球迷。
霍華德
魔獸
NBA球星
桃園雲豹
T1
台灣職籃
行銷

相關新聞

【就挺突然的】NBA「魔獸」空降台灣T1門票賣翻！不枉簽約月薪逾600萬台幣
【就挺突然的】NBA「魔獸」空降台灣T1門票賣翻！不枉簽約月薪逾600萬台幣
2022/11/08 19:18
【更新首秀時間、購票連結】太扯了吧！NBA球星「魔獸」加盟台灣職籃 成史上最大咖洋將
【更新首秀時間、購票連結】太扯了吧！NBA球星「魔獸」加盟台灣職籃 成史上最大咖洋將
2022/11/08 14:40
【台灣雙11行銷戰】 富邦媒momo預算破億•拚業績雙位數成長　網家PChome「還利於民」•挑戰市場最低價
【台灣雙11行銷戰】 富邦媒momo預算破億•拚業績雙位數成長　網家PChome「還利於民」•挑戰市場最低價
2022/10/26 12:04
笑得你心底發寒⋯⋯電影《微笑》「超毛」行銷 票房連霸台美雙週冠軍
笑得你心底發寒⋯⋯電影《微笑》「超毛」行銷 票房連霸台美雙週冠軍
2022/10/14 18:33
【喝了這杯再說吧】 年輕人怎能不喝酒？ 日本官方辦酒促廣告大賽
【喝了這杯再說吧】 年輕人怎能不喝酒？ 日本官方辦酒促廣告大賽
2022/08/19 16:33

更新時間 : 2022-11-10 20:18 GMT+08:00

最受歡迎

趕快抬頭看！今晚「血月」加碼「月掩天王」 這次錯過月全蝕奇景再等2322年
趕快抬頭看！今晚「血月」加碼「月掩天王」 這次錯過月全蝕奇景再等2322年
【更新】2022美國期中選舉開票•兩黨實力不相上下　民主黨選得比預期要好
【更新】2022美國期中選舉開票•兩黨實力不相上下　民主黨選得比預期要好
【更新首秀時間、購票連結】太扯了吧！NBA球星「魔獸」加盟台灣職籃 成史上最大咖洋將
【更新首秀時間、購票連結】太扯了吧！NBA球星「魔獸」加盟台灣職籃 成史上最大咖洋將
【就挺突然的】NBA「魔獸」空降台灣T1門票賣翻！不枉簽約月薪逾600萬台幣
【就挺突然的】NBA「魔獸」空降台灣T1門票賣翻！不枉簽約月薪逾600萬台幣
台鐵「雙11」票卡7個「1」連號! 「永保安康」車票估再掀熱潮
台鐵「雙11」票卡7個「1」連號! 「永保安康」車票估再掀熱潮
雙11撿便宜恐被課重稅！淘寶、國外網站購物 關務署針對11類商品反傾銷稅
雙11撿便宜恐被課重稅！淘寶、國外網站購物 關務署針對11類商品反傾銷稅
Netflix最新韓劇「明星經紀人生存記」　超過20位大牌藝人將客串演出
Netflix最新韓劇「明星經紀人生存記」　超過20位大牌藝人將客串演出
喝啤酒可預防阿茲海默症？研究：啤酒花具抗氧化功效　能抑制腦內類澱粉沉積
喝啤酒可預防阿茲海默症？研究：啤酒花具抗氧化功效　能抑制腦內類澱粉沉積
致敬張雨生！9m88、夜貓組5組音樂人重唱經典　台北流行音樂中心登場
致敬張雨生！9m88、夜貓組5組音樂人重唱經典　台北流行音樂中心登場
中山站變美了！台北捷運公司攜台灣設計研究院 減法設計大改造提升服務品質
中山站變美了！台北捷運公司攜台灣設計研究院 減法設計大改造提升服務品質