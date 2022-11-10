1500種花卉臺北南港展覽館驚艷登場

行政院農業委員會農糧署於11月10日至12日， 假臺北南港展覽館1館I區舉辦「2022臺灣花卉品種推介會」 活動，展出國內育成及國外引進花卉逾1,500種， 較去年增加500種，包含首次曝光品種與各式盆花、 切花及蘭花等特色品種，以及國內、 日本及荷蘭等10餘家花卉業者及團體參展，將吸引花卉育種者、 種苗商及貿易商到場交流，有效提升產業商機。 此外活動現場呈現各類生活場景的花卉應用作品， 並邀請專家進行專題演講與花卉應用DIY體驗等課程， 活動精采萬分，歡迎各界愛花及賞花人士蒞臨參觀，享受花卉饗宴。

農糧署為促進花卉產業發展，協助育種者加速推廣新品種， 去年首次舉辦花卉品種推介會， 吸引花卉產業相關人員及消費者參觀交流逾萬人次， 成功帶動產業商機。如火鶴花品種「高雄3號-紅鈴」 去年展出大獲好評，訂單應接不暇， 今年截至10月花卉批發市場交易量突破百萬枝， 交易額逾新臺幣1,100萬元， 較去年全年增加新臺幣逾500萬元， 一舉成為國內火鶴花主要流通品種；中興大學展出日日春、麒麟花、 雞冠花、石竹等9項花卉品種， 活動期間也有業者洽談並已陸續完成授權生產。

今年推介會展場分為花卉品種展示區、產業專區、主題形象區、 學研專區、生活應用專區等。 花卉品種展示區呈現今年布置在國慶典禮舞臺的斑葉電信蘭「 高雄1號-曙光」、石竹「艷紅撫子」，以及顏色特殊的日日春、 水晶花、酢醬草等花卉品種；產業專區共有14家業者報名參展， 同時吸引日本「株式会社JF兵庫県生花」及「 株式会社ディーオーシー」2家花市業者， 以及荷蘭種苗商橙色多盟公司(DÜMMEN ORANGE)參與，國外業者除展出國外流行花卉外， 同時尋找臺灣適合出口外銷的花卉品種。

農糧署說明，臺灣花卉外銷值新臺幣62.78億元， 為農糧作物中最具外銷性的產業之一。在產、學、 研各單位積極研發下，已取得國內植物品種權計1,489件， 花卉品種占8成(1,190件)， 多元豐富的品種讓臺灣花卉在國際市場保持高度競爭力。 為了凸顯花卉育種者對於花卉產業的重要性， 主題形象區特別展出國內育成10個切花、盆花及蘭花品種， 介紹育種者及其育種故事，讓外界更加瞭解花卉育種的過程。 另外活動期間也邀請多位專家學者講解各類花卉育種工作， 期待藉由各育種者的經驗分享及交流，能讓更多人投入花卉產業。

農糧署補充， 本次花卉生活應用專區由花藝師在不同場景與生活情境布置花卉， 包括中西式婚禮、花籃應用、組合盆栽等， 介紹如何讓花卉融入日常生活。另外規劃12場花束、花禮、 組合盆栽等DIY付費課程，有興趣的民眾歡迎到現場體驗。 臺灣花卉品種推介會活動為免費入場， 參觀時間為11月10日至12日上午9時30分到下午5時， 可上網預約入場https://reurl.cc/LXdgAK 或現場提供名片兌換入場，花花世界等你來探索。

照片來源：農糧署提供

照片來源：農糧署提供

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