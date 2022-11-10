國門開放的威力！星宇航空客運10月營收2.55億元 年增952%

（台灣英文新聞 / 生活組 綜合報導）台灣重啟國門後，國人重振旅遊風氣，觀光相關業者前景光明，星宇航空今（10日）表示10月總營收為新台幣3.83億元、年增455.89%；其中，客運部分因旅遊需求逐步回溫，10月營收2.55億元、月增51%、年增952%。

台灣因疫情解封多年，如今政府終能還給人們「自由之身」，台灣民眾早已各個摩拳擦掌，在上週末的台北國際旅展獻上驚人業績，星宇航空今年首度參加旅展，也是大受民眾歡迎，星宇航空在興櫃價格也在8日收盤均價來到18.65元，9日一早甚至突破19元大關，一度站上19.4元附近，為10月14日以來的最高價。

而星宇航空承銷價重新來到高點，也和其10月亮眼表現有關。根據星宇航空，貨運方面，隨市場艙位供給增加，公司利用A330-900廣體機派飛東南亞貨運需求旺盛航點，穩定貨運營收，10月貨運營收為1.09億元、月增5%、年增173%。客運部分10月營收2.55億元、月增51%、年增952%。

從今年前10個月來看，星宇航空累計營收為17.76億元，年增184%。其中，客運營收累計9.88億元，年增287%，貨運營收累計6.87億元，年增124%。

星宇航空在客運部分，感受到日本航線需求升溫，東京及大阪因此自12月1日起更增至每天2班直飛，總航班數較11月成長近3成。

星宇航空表示，隨著A350-900新機到位，規劃明年第1季始投入區域航線營運，預備明年4月開闢美國洛杉磯航線。

機隊部分，星宇航空指出，現機隊規模達11架A321neo、4架A330neo及1架A350-900，今年底前預計再交付2架A321neo、1架A350-900，屆時機隊總數達19架，短中長程3種主力機型到齊後，將依市場需求彈性派遣。

星宇航空最近也因新機來台，在網路聲量大增，根據網路溫度計，近一週星宇航空頭等艙的討論聲量有1200多筆，且大多和頭等艙體驗有關，而這次的星宇航空頭等艙是國籍航空睽違8年再度引進頭等艙，因此引起大量民眾討論，也可見星宇航空的魅力。