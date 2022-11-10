Alexa
  • En
  • Directory of Taiwan
  1. 首頁
  2. 工商訊息

環保署「清淨大氣環境 減噪永保平安」111年資訊月展

By 台灣英文新聞
2022/11/10 17:41
照片來源：環保署提供

照片來源：環保署提供

111年資訊月活動自11月10日起於世貿展覽一館展出4天，呼應今(111)年主題「數位領航、虛實共融」，環保署以「空品達標」及「煙筒管有夠吵 好膽麥走」二大主軸，展出如何運用智慧科技工具（空氣品質模式模擬及聲音測速照相執法）執行空氣污染改善及噪音管制工作，以身歷其境的互動式展示，讓參觀者瞭解數位新時代的環境保護解方。

今年環保署以「清淨大氣環境 減噪永保平安」為訴求，規劃「大氣環境與排放現況」、「空氣品質模式模擬」、「空污制定管制策略」、「空污改善成效」、「執行稽查管制」5項主題區，透過解說人員導覽以及互動遊戲方式讓民眾瞭解我國空氣污染來源、如何運用空氣品質模式制定管制策略、國內空氣品質改善情形及目標，並親身體驗科技執法取締噪音車輛。此外，現場設有工廠空氣污染排放實體模型搭配空氣品質模式模擬動態圖片播放，讓民眾見識工廠煙囟排放煙流如何經過大氣擴散到地面過程；民眾亦可現場模擬行車按壓喇叭創造如同車輛產生噪音方式，經儀器立即捕獲噪音分貝數是否超標，更深刻體驗科技執法工具。

會場另有環境教育相關之知識與有獎問答活動，順利通關者即可獲得豐富好禮，更多活動資訊，請詳閱111年資訊月活動宣傳網站（https://newict.itmonth.org.tw/），環保署竭誠邀請您前往111年資訊月環保署會場免費參觀，一同守護臺灣，成為智慧的環保人。

更新時間 : 2022-11-10 18:55 GMT+08:00

最受歡迎

趕快抬頭看！今晚「血月」加碼「月掩天王」 這次錯過月全蝕奇景再等2322年
趕快抬頭看！今晚「血月」加碼「月掩天王」 這次錯過月全蝕奇景再等2322年
【更新】2022美國期中選舉開票•兩黨實力不相上下　民主黨選得比預期要好
【更新】2022美國期中選舉開票•兩黨實力不相上下　民主黨選得比預期要好
【更新首秀時間、購票連結】太扯了吧！NBA球星「魔獸」加盟台灣職籃 成史上最大咖洋將
【更新首秀時間、購票連結】太扯了吧！NBA球星「魔獸」加盟台灣職籃 成史上最大咖洋將
【就挺突然的】NBA「魔獸」空降台灣T1門票賣翻！不枉簽約月薪逾600萬台幣
【就挺突然的】NBA「魔獸」空降台灣T1門票賣翻！不枉簽約月薪逾600萬台幣
台鐵「雙11」票卡7個「1」連號! 「永保安康」車票估再掀熱潮
台鐵「雙11」票卡7個「1」連號! 「永保安康」車票估再掀熱潮
雙11撿便宜恐被課重稅！淘寶、國外網站購物 關務署針對11類商品反傾銷稅
雙11撿便宜恐被課重稅！淘寶、國外網站購物 關務署針對11類商品反傾銷稅
Netflix最新韓劇「明星經紀人生存記」　超過20位大牌藝人將客串演出
Netflix最新韓劇「明星經紀人生存記」　超過20位大牌藝人將客串演出
喝啤酒可預防阿茲海默症？研究：啤酒花具抗氧化功效　能抑制腦內類澱粉沉積
喝啤酒可預防阿茲海默症？研究：啤酒花具抗氧化功效　能抑制腦內類澱粉沉積
致敬張雨生！9m88、夜貓組5組音樂人重唱經典　台北流行音樂中心登場
致敬張雨生！9m88、夜貓組5組音樂人重唱經典　台北流行音樂中心登場
中山站變美了！台北捷運公司攜台灣設計研究院 減法設計大改造提升服務品質
中山站變美了！台北捷運公司攜台灣設計研究院 減法設計大改造提升服務品質