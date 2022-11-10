環保署「清淨大氣環境 減噪永保平安」111年資訊月展

111年資訊月活動自11月10日起於世貿展覽一館展出4天， 呼應今(111)年主題「數位領航、虛實共融」，環保署以「 空品達標」及「煙筒管有夠吵 好膽麥走」二大主軸，展出如何運用智慧科技工具（ 空氣品質模式模擬及聲音測速照相執法） 執行空氣污染改善及噪音管制工作，以身歷其境的互動式展示， 讓參觀者瞭解數位新時代的環境保護解方。

今年環保署以「清淨大氣環境 減噪永保平安」為訴求，規劃「大氣環境與排放現況」、「 空氣品質模式模擬」、「空污制定管制策略」、「空污改善成效」、 「執行稽查管制」5項主題區， 透過解說人員導覽以及互動遊戲方式讓民眾瞭解我國空氣污染來源、 如何運用空氣品質模式制定管制策略、 國內空氣品質改善情形及目標，並親身體驗科技執法取締噪音車輛。 此外， 現場設有工廠空氣污染排放實體模型搭配空氣品質模式模擬動態圖片 播放，讓民眾見識工廠煙囟排放煙流如何經過大氣擴散到地面過程； 民眾亦可現場模擬行車按壓喇叭創造如同車輛產生噪音方式， 經儀器立即捕獲噪音分貝數是否超標，更深刻體驗科技執法工具。

會場另有環境教育相關之知識與有獎問答活動， 順利通關者即可獲得豐富好禮，更多活動資訊，請詳閱111年資訊 月活動宣傳網站（https://newict. itmonth.org.tw/），環保署竭誠邀請您前往111 年資訊月環保署會場免費參觀，一同守護臺灣，成為智慧的環保人。