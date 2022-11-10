石門秘境麟山鼻漁港　探訪火山岩遺跡及百年梯田

位於新北市石門區的麟山鼻漁港是北海岸的秘境漁港，有著純樸的漁村風情，一旁的「麟山鼻地質景觀生態步道」，可欣賞海景及特殊火山岩遺跡—風稜石及藻礁地形；而距離麟山鼻漁港約莫20分鐘車程的山林中，則保留北台灣最大的嵩山社區「百年梯田」，新北市漁業處邀請大家走訪漁港及步道，欣賞海景、地質景觀及漁村風光，並探訪百年梯田。
麟山鼻漁港旁的「地質景觀生態步道」，登高後除能飽覽景觀秀麗的漁港風光外，沿途還能欣賞唯美的白沙灣海岸，並能觀察到獨特的火山岩遺跡—風稜石及藻礁地形，海岸步道兩旁由防風林形成一條遮蔭的綠色隧道，漫步其中能望山、聽潮聲、觀海景，感受海岸美，天晴時湛藍的海天一線景緻格外令人著迷！而位在石門嵩山的百年梯田，是北台灣最大的水梯田，在大山環抱的山谷裡，放眼望去是綿延不絕的梯田美景，當地嵩山社區透過新北市農業局農村再生計畫復育梯田，在地農民以不使用化學肥料以及農藥的友善耕作方式，種植臺9號、日本越光米（又稱千歲米）及黑米。如今層層石砌而成的翠綠水梯田，與周圍的田間小徑、水渠交織，在山巒、煙嵐及夕陽的映襯下，彷彿構成一幅靜止的山水畫卷，別具美感，成為北海岸山中私藏的秘境，讓許多遊客慕名探訪，意外成為石門山林中的熱門景點。
新北市漁業處表示，石門區麟山鼻是80萬年前大屯火山群噴發所延伸形成的岬角，在地稱之「鼻尾鼻」或「鼻尾頭」，於日治時期更名為「麟山鼻」，大量火山遺跡安山岩，經風化作用形成「風稜石」，是麟山鼻步道上最具代表性的地形景觀，而此處另種地形景觀「藻礁」，則造就了麟山鼻漁港附近沿岸的生態多樣性；距離漁港不遠的石門嵩山百年梯田，有著層層水梯田交疊而成的特殊山景，呈現了在地先民令人讚嘆的砌石工法智慧，也因近年來在地農民推行友善耕作，復育了許多水棲生物，間接讓臺灣藍鵲回到這裡，而在前往百年梯田的路上，也有藍鵲造型的裝置藝術，提醒過往的遊客這裡是臺灣藍鵲的棲息地，成為打卡熱點。不妨趁著假日遊走石門海岸與山林間，在這橫跨山與海的百年景觀旅途裡，欣賞麟山鼻漁港旁地景生態步道的特殊地形與海岸美，並尋訪石門嵩山中農村的美麗水梯田地景，領悟大自然的力量及土地獨有的生命力。
照片來源：新北市政府漁業及漁港事業管理處提供
照片來源：新北市政府漁業及漁港事業管理處提供
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