石門秘境麟山鼻漁港　探訪火山岩遺跡及百年梯田

位於新北市石門區的麟山鼻漁港是北海岸的秘境漁港， 有著純樸的漁村風情，一旁的「麟山鼻地質景觀生態步道」，可欣賞 海景及特殊火山岩遺跡—風稜石及藻礁地形；而距離麟山鼻漁港約莫 20分鐘車程的山林中，則保留北台灣最大的嵩山社區「百年梯田」 ，新北市漁業處邀請大家走訪漁港及步道，欣賞海景、 地質景觀及漁村風光，並探訪百年梯田。

麟山鼻漁港旁的「地質景觀生態步道」， 登高後除能飽覽景觀秀麗的漁港風光外， 沿途還能欣賞唯美的白沙灣海岸，並能觀察到獨特的火山岩遺跡— 風稜石及藻礁地形， 海岸步道兩旁由防風林形成一條遮蔭的綠色隧道，漫步其中能望山、 聽潮聲、觀海景，感受海岸美， 天晴時湛藍的海天一線景緻格外令人著迷！而位在石門嵩山的百年梯 田，是北台灣最大的水梯田，在大山環抱的山谷裡， 放眼望去是綿延不絕的梯田美景， 當地嵩山社區透過新北市農業局農村再生計畫復育梯田， 在地農民以不使用化學肥料以及農藥的友善耕作方式，種植臺9號、 日本越光米（又稱千歲米）及黑米。 如今層層石砌而成的翠綠水梯田，與周圍的田間小徑、水渠交織， 在山巒、煙嵐及夕陽的映襯下，彷彿構成一幅靜止的山水畫卷， 別具美感，成為北海岸山中私藏的秘境，讓許多遊客慕名探訪， 意外成為石門山林中的熱門景點。

新北市漁業處表示，石門區麟山鼻是80萬年前大屯火山群噴發所延 伸形成的岬角，在地稱之「鼻尾鼻」或「鼻尾頭」， 於日治時期更名為「麟山鼻」，大量火山遺跡安山岩， 經風化作用形成「風稜石」， 是麟山鼻步道上最具代表性的地形景觀，而此處另種地形景觀「 藻礁」，則造就了麟山鼻漁港附近沿岸的生態多樣性； 距離漁港不遠的石門嵩山百年梯田， 有著層層水梯田交疊而成的特殊山景， 呈現了在地先民令人讚嘆的砌石工法智慧， 也因近年來在地農民推行友善耕作，復育了許多水棲生物， 間接讓臺灣藍鵲回到這裡，而在前往百年梯田的路上， 也有藍鵲造型的裝置藝術， 提醒過往的遊客這裡是臺灣藍鵲的棲息地，成為打卡熱點。 不妨趁著假日遊走石門海岸與山林間， 在這橫跨山與海的百年景觀旅途裡， 欣賞麟山鼻漁港旁地景生態步道的特殊地形與海岸美，並尋訪石門嵩 山中農村的美麗水梯田地景，領悟大自然的力量及土地獨有的生命力 。

照片來源：新北市政府漁業及漁港事業管理處提供

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