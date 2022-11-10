南韓女團BLACKPINK高雄演唱會門票一分鐘內售鑿　粉絲痛批票被黃牛搶空

（台灣英文新聞 / 葉湘宜 綜合報導）南韓當紅女團「Blackpink」明年3月18日將到高雄國家體育場舉辦演場會，今（10）日中午12點準時線上開賣，門票在一分鐘內即銷售一空，可見Blackpink的人氣不容小覷。

今年8月時Blackpink將來台開唱的消息一出，粉絲們都蓄勢待發的要搶門票，連帶附近住宿的住房率也跟著大升。此次門票分三批販售，前面兩批皆為會員預購，今（10）日中午12點為正式販售，官方透露當時有逾20萬人同時於線上搶票，約4.5萬張的門票在1分鐘內就銷售一空，現在在網站上已可看見許多黃牛轉賣票券，售價高的超過10~20萬不等，甚至還有喊價到40萬，讓許多沒搶到票的粉絲非常憤怒。

主辦單位Live Nation Taiwan理想國稍早宣布，經查證後發現，共有四個座位因在網路上不法加價轉賣，因此將取消該四筆交易，並重新釋出座位，但仍止不住粉絲的怒火，紛紛留言表示「是抓幾個出來意思交代一下嗎?」、「主辦只抓了零頭」、「認真抓好嗎」、「這麼多黃牛只抓到四張」、「請認真抓，不要只是做樣子」，也有許多粉絲喊著希望能實名制售票，才能更有效的遏止黃牛。

主辦單位也呼籲粉絲，切勿於官方售票系統以外的平台購買二手票券，以免遭有心人士詐騙，或該筆交易被官方取消，損害自身權益。