臺灣教育科技展　智慧學習、校務雲開展新北智慧校園新面向

「111資訊月暨臺灣教育科技展」於11月10日至 13日在臺北世貿一館開展，新北市攜手19間智慧學校，以「 新北未來智慧學校：校務雲、智學雲、數據雲」為參展主軸， 並邀請超過100名推動數位學習優質教師， 每日提供不同主題的數位學習活動，透過現場的互動體驗、 智慧校園模擬操作及大數據平臺的展示， 提供觀展師生及家長一場新北智慧學習的教學饗宴，同時，成福國小 謝基煌主任與中正國中江逸傑老師也於展覽中獲頒教育部資訊人才及 優良教案獎。

教育局指出，新北市在教育科技展中透過智慧校園現場操作及大數據 分析，展示智慧校園推動成果， 並讓觀展的師生及家長現場操作新北校園通APP的眾多功能，如： 上課YO點名請假、學雜費多元繳費、電子聯絡簿聯繫教師、寶貝i 健康與掛號通知、學校積點兌換、上下學打卡、冷氣能源管理及AI OT教室，讓民眾體驗使用平板手機就能暢遊未來智慧學校。

另外，這次參展學校以科技結合雙語、自然、 藝術及在地特色等為主軸，展現「生生用平板」計畫推動成果，藉此 提升教師數位教學的實務經驗，並引發學生自主數位學習能力。

參展的智慧學校崇林國中分享雲端智慧教學測驗分析平臺的成果及使 用優勢，透過精準的數據題目資料庫，即時回饋學生答題狀況， 讓師生檢討學習成效能夠事半功倍，精準掌握學習狀況。

而在現場擔任數位學習活動解說員的介壽國小六年級卓采君同學表示 ，參加「英數小子，勇闖大富翁」活動時，可以透過大富翁闖關遊戲 ，進行角色扮演練習英語對話，並解決生活中的數學問題， 可以運用科技學習數學與雙語，真是太有趣了。

此外，新北市成福國小謝基煌主任， 帶領學生用數位工具紀錄故鄉的生態與文史超過20年， 產出多部生態史紀錄片及教具，並研發新的數位教學工具與模式， 分享給國內外的老師，獲頒2022年資訊月「傑出資訊人才獎」， 實至名歸。中正國中江逸傑老師利用CoSci線上模擬實驗， 進行浮力單元概念學習，發現阿基米得原理與影響物體沉浮的條件， 獲頒「110年度教育雲物理模擬教案開發選拔」教師組佳作。

教育局長張明文表示，因應數位學習精進方案計畫， 新北市致力於整合數位學習、校務雲、 智學雲以及大數據打造智慧校園。以科技營造學習網絡，支持教師、 學生、學校以及家長，打造不被時空所限制的數位學習環境，並以1 9間智慧學校做為典範，進行傳承與擴散，落實「適性化學生學習、 個殊化教師指導、豐富性學習資源、便利性運用系統、數據化分析決 策」的未來教育願景。

照片來源：新北市教育局提供

照片來源：新北市教育局提供