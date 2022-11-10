極端氣候加劇　綠能投資正當其時

聯合國環境規劃署10月28日公布年度報告指出， 雖然各國政府承諾降低溫室氣體排放，但是相關進展「極為不足」， 本世紀地球平均溫度可能上升攝氏2.8度。富邦ESG綠色電力( 00920)ETF經理人洪珮甄表示，各種新能源商機， 現在都處於供不應求的階段，使得綠電相關概念股持續受惠， 其中太陽能相關公司第三季財報超過預期，而該ETF追蹤的ICE FactSet全球綠能ESG指數自10/20至11/8即大漲 13.47%。由於極端氣候的加劇， 未來綠電產業勢必為明確商機，後市可期。 (註：指數資料為過去歷史表現，僅供參考， 過去走勢不代表未來走勢，亦非本基金走勢及未來績效之保證。)

富邦ESG綠色電力(00920)ETF成分股SolarEdg e Technologies為美國太陽能逆變器巨頭，於11/7盤 後發布第三季財報，營收超過預期，與去(2021)年同比增長了59%，創下 8.37億美元新高、太陽能部門亦達創紀錄收入 7.89 億美元，反映了歐洲需求強勁的勢頭，在該地區營收同比達90%。 該公司表示，考量目前產品的需求仍然超過其既有產能， 發布樂觀的第四季度指引，激勵股價在盤後數小時後攀升逾10%。

此前，富邦ESG綠色電力(00920)的第一大成分股， 美國最大太陽能微型逆變器廠商Enphase Energy, Inc.受惠於歐洲能源轉型強勁需求，於10月底發布第三季營收 創新高並優於市場預期，同時更上調第四季財測。(註： 以上個股非推介股票，僅為示意參考， 實際投資需視當時指數成分而定，投資人需衡量自身投資風險。)

根據聯合國政府間氣候變遷問題小組（IPCC）分析，在升高攝氏 2度的世界，受極端熱浪衝擊的人數將比現在增加逾1倍、 全球將會增加2至2.5億人口面臨嚴重水資源短缺。此外，乾旱、 風暴、極端降雨等狀況將加劇且愈趨頻繁， 北極海無冰的現象不再是百年一見，而是10年一見。

洪珮甄表示，聯合國氣候變化綱要公約第27次締約方會議（COP 27）11月6日至18日在埃及舉行， 來自全球政府的代表將齊聚一堂， 試圖就限制地表升溫不超過工業革命前2度的承諾達成共識， 若能限制在1.5度以內則更理想。聯合國環境規劃署（UN Environment Programme）今天公布年度報告顯示， 自從去年在蘇格蘭格拉斯哥舉辦的聯合國氣候峰會以來所作額外承諾 ，截至目前減少0.5Gt（Gigatonne，十億噸） 二氧化碳當量的溫室氣體排放，不到2030年全球預估排放量的1 %。

洪珮甄進一步指出，各種新能源商機，現在都處於供不應求的階段， 根據各國政府承諾的減碳目標，未來幾年將持續有翻倍的需求。 根據彭博新能源的統計，2021年能源轉型支出約7,550億美 元，其中新能源約3,660億。從2050淨零排放的目標回推， 2022到2025年期間，投資需增加兩到三倍，達到平均每年2 .1兆美元，才能走上淨零情景的軌道。而在2026年至2030 年間平均投資需要增長到4.2兆美元。 聯合國環境規劃署報告指出，在只剩8年的前提下， 若要達成將升溫控制在1.5度的目標， 那麼年排放量必須比當前政策下所作預測值減少45%， 而且每年得投資至少4~6兆美元，讓全球朝低碳經濟轉型。

綜上所述，洪珮甄建議，受惠於全球正積極推動能源轉型， 推升太陽能需求，後市可期，建議投資人可以留意相關標的，如富邦 ESG綠色電力(00920)ETF追蹤標的「ICE FactSet 全球綠能ESG指數」著眼參與全球綠色電力市場， 與太陽能產業相關成分股約3成比重，可伺機布局該ETF以參與能 源轉型商機。

近一周各國際市場指數表現

指數名稱 漲跌幅(%) ICE FactSet全球綠能ESG指數 13.47 道瓊指數 9.32 道瓊歐洲600指數 5.73 S&P500指數 4.43 MSCI世界指數 5.17 台灣加權股價指數 3.10

資料來源：Cmoney、富邦投信整理；資料日期：2022. 10.20~2022.11.08

註：指數資料為過去歷史表現，僅供參考， 過去走勢不代表未來走勢，亦非本基金走勢及未來績效之保證。