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臺灣土地銀行　連續14年獲體育推手三大獎

By 台灣英文新聞
2022/11/10 17:10
照片來源：臺灣土地銀行提供

照片來源：臺灣土地銀行提供

因應行政院積極推動臺灣體育發展，教育部在11月10日於臺北美福大飯店2樓宴會廳舉辦「111年體育推手獎表揚典禮」，其中，臺灣土地銀行連續第14次榮獲「贊助類金質獎」、「贊助類長期贊助獎」及「推展類金質獎」等三類獎項，由土地銀行總經理何英明出席領獎，展現土銀重視企業社會責任的公益形象。

土地銀行自謝娟娟董事長上任以來即朝落實「業務數位化」、「授信均衡化」、「獲利多元化」、「人力優質化」及「落實企業社會責任」等五大策略目標努力，其中土銀羽球隊即為發揮企業社會責任的重要角色。　　　　

臺灣土地銀行羽球隊除麟洋配（土銀羽球隊員王齊麟、李洋以及教練陳宏麟）在「2020東京奧運」摘下羽球男子雙打金牌外，今年土銀羽球隊在國際賽事表現更佳，總計勇奪12金、14銀及12銅佳績，在國內則第六度勇奪全國羽球團體錦標賽男子組冠軍。　　

而臺灣土地銀行每年也主辦羽、網球夏令營等公益活動，例如2022年2月攜手罕病基金會共同辦理「羽球我來了，愛土地挺罕病」羽球公益教學活動，8月辦理「青少年羽球夏令營」公益教學活動，另預計在2022年12月舉辦「羽球我來了」羽球公益教學活動。

此外，因應金管會綠色金融方案鼓勵銀行以產品結合ESG宗旨，臺灣土地銀行也善用其銀行專業，自2021年起發行「麟洋羽球認同卡」，依一般消費額0.25%提撥回饋金，採專款專用，以舉辦臺灣羽球公益活動並培育優秀羽球人才。截至2022年8月底，臺灣土地銀行已提撥96萬餘元消費回饋金至羽球推廣專戶，有效落實ESG策略並推廣臺灣體育。　　

為鼓勵各企業投入臺灣體育產業發展，今年臺灣土地銀行也拍攝形象微電影「向下紮根永續經營」，以培育基層、完善管理制度等為主軸，並以金牌球員麟洋配現身說法，傳達球員與教練互動、練習的日常，該部微電影也榮獲「2022臺北金鵰微電影展」網路最佳人氣獎。

更新時間 : 2022-11-10 17:24 GMT+08:00

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