（台灣英文新聞／朱明珠 綜合外電報導）「西藥傷身」是許多民眾根深蒂固的迷思，因此當膽固醇過高時，藉由保健食品來控制數值的人不在少數。但根據國外最新研究發現，魚油、大蒜、肉桂、薑黃等市售6款保健食品在降低LDL-C的效果並不顯著，但服用降血脂藥物則能有效地降低數值近4成。

Prevention報導，這份最新研究於11月6日發表在美國心臟學會年會，並刊登於美國心臟病學院雜誌 (Journal of the American College of Cardiology)。該臨床試驗共收治190名無心臟病史、年齡介於40至75歲的成人，分為三組進行為期28天的試驗，這些受測者分別被安排服用「常被標榜可降低膽固醇」的保健食品、安慰劑和Statins類的降血脂藥品。

Statins 類的降血脂藥品具有降低俗稱壞的膽固醇（低密度脂蛋白）LDL-C、三酸甘油脂的效果，為高血脂患者在治療及預防心血管疾病及降低死亡率的第一線治療藥物。

研究發現，跟安慰劑相比，服用魚油、肉桂、大蒜、薑黃、植物固醇、紅麴等6種健康食品，降低低密度脂蛋白（壞的膽固醇）LDL-C效果並不明顯，但服用Statins類的降血脂藥品的效果最為顯著，LDL-C平均下降近4成、總膽固醇(total cholesterol)下降2成4、三酸甘油脂(triglycerides)約1成9。

美國的保健食品市場龐大，超過半數人口均有定期服用的習慣，消費者每年約花費約15億美元在這些商品上，而這項研究結果可能跌破許多民眾眼鏡。為了自身健康著想，希望民眾能打破用藥迷思、勿聽信偏方，當身體不適時，應與積極就醫、與醫師溝通，以找到最適合自己的治療方案。

膽固醇到底是什麼？膽固醇過高又會對身體有何影響呢？

膽固醇是存在於人體細胞中的複合脂質，其產生主要有兩個來源，其中三分之一是由食物獲得，經腸胃道吸收進入血液中；另外三分之二是在肝臟合成。膽固醇是人體一種必需的物質，能夠製造膽汁、賀爾蒙與維持細胞的機能。

至於體健報告上的總膽固醇數值，指的是高密度脂蛋白膽固醇（HDL）、低密度脂蛋白膽固醇（LDL），與三酸甘油酯計算而成。一般來說，當總膽固醇超過240mg/dl，便是膽固醇過高。

根據美國心臟協會 2022年的統計數據，高膽固醇是一個威脅全球人健康的一大問題，2020年導致超過450萬人死亡，比2010年增加19%。膽固醇過高容易引起動脈血管粥狀硬化，增加心血管疾病的風險。

飲食和基因遺傳是造成膽固醇容易過高的最大主因，飲食上應多食用蔬菜，避免攝取過多的飽和脂肪酸，例如：五花肉、培根、奶精、烹調用豬油等。

此外，含糖飲料、甜點等食物，過多的添加糖會促使血糖快速上升，胰島素大量分泌，將血液中的血糖轉換為三酸甘油酯，並且堆積在脂肪細胞中，提高血脂異常、總膽固醇上升的風險。

拒當冤大頭 研究：魚油、紅麴、薑黃等6款保健食品降血脂效果不明顯