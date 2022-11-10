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年末贈禮 聚餐聰明新選擇！動動手指就能傳達滿滿心意

By 台灣英文新聞
2022/11/10 17:05
圖：欣葉國際餐飲
圖：欣葉國際餐飲

圖：欣葉國際餐飲

圖：欣葉國際餐飲

便捷又快速的「電子票券」，已經成為現代人聰明消費的必備法寶！創業已45年仍不斷與時俱進的「欣葉國際餐飲」，近年積極持續朝向數位化的目標邁進，為消費者提供豐富又多元的電子票券方案。為迎接歲末聚餐高峰，欣葉國際餐飲針對「欣葉台菜」、「欣葉小聚」兩個人氣品牌，自即日起至12月31日期間，推出多人套餐電子票券方案，現享88折專屬優惠，不僅適合家人、親友、同事在歲末歡欣聚餐，購買者也能將電子票券贈予給心愛的人，一起分享經典美味！

「欣葉台菜」自2018年起，已經連續5年獲得《台北米其林指南》的餐盤或入選肯定，乃是許多饕客的聚餐首選。本次欣葉台菜特別規劃「4人經典餐」與「6人精選餐」電子票券方案，道道菜餚均是精心之選。「4人經典餐」囊括經典拼盤（烏魚子/五味九孔）、蔥油土雞、糖醋蝦球、香煎豬肝、季節時蔬、紅蟳米糕與酸菜蚵仔湯，最後再以香甜的招牌欣葉麻糬、手打杏仁豆腐作為完美句點，原價$4,499元，票券優惠價$3,959元。同步供應的「6人精選餐」，先以精選拼盤（烏魚子/軟絲/鹽水土雞）、金錢蝦餅作為開胃菜，再搭配三杯九孔杏鮑菇、XO醬炒牛肉、正宗菜脯蛋、香煎豬肝、紅蟳米糕、魚翅佛跳牆等招牌餐點，最後以欣葉麻糬、手打杏仁豆腐甜蜜收尾，原價$7,909元，票券優惠價$6,960元。

想要享受電子票券的消費者，只要透過網路動動手指，就可於欣葉官網（https://shinyeh.ticketeasy.com.tw/）刷卡訂購套餐電子票券。民眾於餐廳消費時，出示信件或簡訊中網址連結的電子票券條碼，即可供現場服務人員核銷使用，便利又快速。另外欣葉國際餐飲還推薦「電子票券贈禮小撇步」！只要在購買時填寫親友的電話號碼，就可輕鬆將電子票券贈予對方，藉此傳達滿滿的心意，正是年末贈禮的聰明首選！

  • 適用欣葉台菜創始店、忠孝店
  • 已含10%服務費，內用與外帶皆適用，外送恕不適用
  • 恕無法與其他優惠及專案合併使用

年末贈禮 聚餐聰明新選擇！動動手指就能傳達滿滿心意

更新時間 : 2022-11-10 17:23 GMT+08:00

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