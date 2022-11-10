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有夠叛逆！台灣雜學校「造反教育節」把補習班變刺青酒吧　兩天一夜精彩活動周末登場

By 劉怡均, 台灣英文新聞－記者
2022/11/10 16:38
「造反教育節」將於11月12日及13日嘉義市登場。(圖/雜學校)

「造反教育節」將於11月12日及13日嘉義市登場。(圖/雜學校)

(台灣英文新聞/劉怡均 採訪報導)「造反教育節」由雜學校主辦，將於本周末嘉義市熱鬧登場，4大主題33個團隊將於6大場域帶來為期兩天的精彩活動，包含綏靖侯嘉邑城隍廟前吃辦桌、酒吧裡刺青、16場論壇，藉由聳動的「造反」口號探索改變的渴望。

「造反教育節」（Rebels Education Festival）將整座嘉義市打造成大型的學習場域，除了由重量級講師親自分享的16場小規模論壇，雜學校攜手台灣田野學校、秘密客閱讀空間工作室、諸羅設計塾、頂尖文教和有事青年實驗室等衛星展區，在各場域舉辦講座或工作坊。

有夠叛逆！台灣雜學校「造反教育節」把補習班變刺青酒吧　兩天一夜精彩活動周末登場
(圖/雜學校)

有夠叛逆！台灣雜學校「造反教育節」把補習班變刺青酒吧　兩天一夜精彩活動周末登場
(圖/雜學校)

4大主軸、6大場地

有夠叛逆！台灣雜學校「造反教育節」把補習班變刺青酒吧　兩天一夜精彩活動周末登場
「秘書店」推出肢體、植物與音樂等共學課程。(圖/雜學校)

4大主軸「學校造反」、「青少年造反」、「家長造反」和「社會文化造反」規劃16場論壇，特別邀請包括台灣地方創生基金會陳美伶董事長、台灣青年民主協會李欣秘書長、熱血公民與社會科老師黃益中、宜蘭地方青年「來宜蘭迺菜市場」方子維、見域工作室共同創辦人吳君薇等重量級講師蒞臨分享。

活動主場地位於嘉義文化信仰中心，綏靖侯嘉邑城隍廟舉辦，傳達在地學、處處學、時時學的概念，邀集包括嘉義市八所國中、「台灣吧」與「美感細胞」等，具有「造反」基因的新創教育團隊參展，將於12日晚間席開20桌辦桌，將教育界人士齊聚一堂交流。

此外，五大衛星展區由台灣田野學校、秘密客閱讀空間工作室與諸羅設計塾等三大在地新創教育團隊規劃。台灣田野學校擅長以策展行動來實踐場域活化說故事，將在「嘉義舊監獄宿舍群」推出手機實境解謎與越域深度工作坊；秘密客閱讀空間工作室在子品牌「秘書店」推出肢體、植物與音樂等共學課程；而長年關注在地創生的諸羅設計塾，則一次在頂尖文教、有事青年實驗室與諸羅設計塾等三個場域，把補習班變成刺青夜店，把遊民收容所變成職場工作坊，在辦公室裡開設「造反城市」建築教育工作坊。

雜學校創辦人蘇仰志：差異存在教育就會發生

有夠叛逆！台灣雜學校「造反教育節」把補習班變刺青酒吧　兩天一夜精彩活動周末登場
蘇仰志。(圖/雜學校)

不太乖教育節及雜學校創辦人蘇仰志告訴台灣英文新聞，創校這幾年孵化很多教育新創模式，教育光譜很廣因為差異存在教育就會發生，教育不止在學校跟親子教育，其身為全世界第二大產業，需要終身學習，大家對教育想像太侷限，他提供舞台給創新教育人才，撇除台北思維創造更多連結。

蘇仰志表示，首次到嘉義，是很特別的城市，嘉義為全台咖啡廳密度最高，年輕人開咖啡廳是要搞事的，他觀察到無比的能量跟諸多現象，試圖拋掉雜學校過去會展形式，希望和嘉義教育工作者達到共識，「視嘉義為教育創新品牌，以後要做教育類創新就會第一個想到嘉義市。我這只是開始把土翻一翻，希望他們之後長出屬於自己的新芽。」

2014年成立於台北，雜學校（ZA share）源自「Share from Z to A」，意味著由下而上的分享學習，推廣約翰．杜威（John Dewey）所闡述的「教育即生活，學校即社會」的教育理念，希望社會就是一所大型學校，所有人都可以在這裡終生學習，永遠追求成長。

雜學校目前台灣最大的另類教育平台，創立8年來協助台灣超過1,400個新創單位與體制內外文教工作者實現他們的目標，累計超過20萬名付費會員；2016年，首屆博覽會創下華山單日售票破萬人最高紀錄；榮獲《La Vie》台灣創意力100年度最佳展覽平台、獲《Shopping Design》「Taiwan Design Best 100」有感策展獎。

造反教育節

時間：2022年11月12日至2022年11月13日
網站：https://zashare.org/learnforchange
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蘇仰志

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