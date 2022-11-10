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北京市嚴格防疫•遭「彈窗」就回不了家　有人從廣州繞經韓國「曲線成行」！

「彈窗」(彈出視窗的警語) 是中國執行嚴苛新冠防疫政策時的管制手段。在出入公共場合需要掃描健康碼的中國，出現「彈窗」就意味著寸步難行。

By 宇妍, 台灣英文新聞－編輯
2022/11/10 17:37
圖/中國網路

圖/中國網路

（台灣英文新聞/國際組 綜合報導）北京市在防疫上採取嚴厲「彈窗」措施，讓許多外地的北京民眾有家歸不得。有人乾脆「曲線回家」，從廣州先飛往韓國再回北京，理由是「至少回得了家」，被網友瘋傳並引發熱議。

北京市嚴格防疫•遭「彈窗」就回不了家　有人從廣州繞經韓國「曲線成行」！

北京市嚴格防疫•遭「彈窗」就回不了家　有人從廣州繞經韓國「曲線成行」！圖/中國網路

「彈窗」(彈出視窗的警語) 是中國執行嚴苛新冠防疫政策時的管制手段。通過大數據平台，有針對性的讓民眾的手機健康碼APP出現不可消除的警告信息。在出入公共場合需要掃描健康碼的中國，出現彈窗就意味著寸步難行。許多中國網友因此上網求救:

小萌姑娘de小生活

4分鐘前 來自 iPhone用戶端

在京外彈窗彈了9天了，之前有風險的行程也刷了7天刷掉了，但是現在還是解不開健康寶31天了，申訴也沒用，12345根本就打不進 ，在京還好點，在外的都是叫天天不應叫地地不靈的，都快成困難戶了真的沒有辦法回去麼？北京健康寶#彈窗監管難點有哪些##北京健康寶彈窗3該如何解決#

白日做夢金_DD

4分鐘前 來自 iPhone 11

本來以為沒彈窗了 還期待著回北京，結果突然附近區發現了疫情，連帶我們這個區園區都封了，我真的會謝那個把我安排來出差的老師 ​

fw製造廠

6分鐘前 來自 HUAWEI P40 Pro 5G

不容易，昨天解彈窗今天成功進京住上院了，祝自己手術順利

台灣中央社報導，帳號名為「生活話事人」的中國網友9日在新浪微博貼文，並以「離譜的新鮮事兒」的字眼形容此事說，他的一個客戶日前離開北京到廣州出差，因為遇上廣州疫情而回不了北京，「幾經周轉」仍然無法成行。

這名網友說，在這種情況下，他這名客戶選擇繞道，先搭機飛往韓國，再透過境外返國的方式飛回北京，接受隔離。

網友說，經詢問如此大費周章的原因，客戶回答，從境外返回北京「最起碼能回京，而且知道這個何時能解封」。如果留在中國國內的城市，不知道什麼時候才能取消「彈窗」回到北京。

這篇短文9日在中國網路上被瘋傳，許多網友對這種「曲線回家」的方式嘖嘖稱奇，並對北京動輒彈窗及中國各地嚴厲的防疫措施表示感嘆及不滿。其中有人表示，「原來兩點之間，最近的距離不是直線」；有人則說，如果著急，這不失為好辦法，只是太麻煩了。

但也有人直指，如今出國很麻煩，且萬一沒帶護照出門怎麼辦？護照要是過期了，「現在很難辦下來的」；還有人說，國外入境北京，若有住處則隔離7天就能回家接著隔離3天，沒有住處隔離10天也能進北京，比起每天打電話申訴，不知何時才能解除「彈窗」，雖然花錢，反而省事。

北京市近來疫情逐漸上升也受到注意。據官方公布，9日全天，北京全市新增95例COVID-19感染病例，已直逼100例大關，其中34例為確診病例，61例為無症狀感染者。而這95例中，88例為隔離觀察者，7例則從非隔離的「社會面」篩查中發現。

由於感染人數持續上升，北京市已有部分小區的樓棟甚至整個小區被封控，周邊地區的核酸檢測由目前的「三天一檢」改為「一天一檢」。部分景點如雍和宮及一些公園也宣布臨時關閉。

北京市嚴格防疫•遭「彈窗」就回不了家　有人從廣州繞經韓國「曲線成行」！
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