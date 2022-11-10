台灣TCCF開幕人氣高！內容交易市場吸引國際買家　《大嘻哈時代》 第二季宣布開拍

(台灣英文新聞/藝文組 綜合報導)文策院主辦的創意內容大會於開幕首日迎來人潮，今年迎來歷屆之最的國際買家，名單十分亮眼，有望破史上成交紀錄。
「2022 創意內容大會」於昨（9）日開幕首日「內容交易市場」人氣熱絡，由眾多專業產業人士共同參與，而業者舉行的媒體發佈會也帶來即將推出的精彩作品；「提案大會」則在開展首日率先帶來金馬創投會議聯名合作專場；「國際趨勢論壇」中的「焦點專場」由亞洲動畫高峰會分享如何推動合資合製、新傳媒電視新加坡股份有限公司分享戲劇製作與尋求合製的經驗，以及有意思國際傳媒分析臺灣如何在 BL 劇市場裡找尋新的定位跟方向。
在「內容交易市場」展區，今年不乏有許多旗艦型臺劇、優質綜藝節目參展，首日進場人潮可觀。在兩場媒體發布會中，由三立電視台舉辦的記者會，率先公布甫獲金鐘獎「綜藝節目獎」《大嘻哈時代》 第二季開錄消息，預計明年1月7日正式推出，並邀請到第一季冠軍 Young Lee 演唱「回到國華街裡」，暢聊過去選秀歷程及未來規劃。此外，來自馬來西亞的「好享廣播電視集團」則舉辦長片《解碼》發布會，搶先公佈最新卡司陣容，同時公開主題曲《空巢》，期望爭取更多合作通路的機會。
在「主題沙龍-國際焦點」中，法國國家電影與動畫中心 (CNC) 數位內容總監 Olivier Fontenay（圖/文策院)
今年比照國際大型展會辦理的4場「提案大會」，由台北電影節總監李亞梅主持的「金馬創投會議入選劇集企劃案 (SERIES) TCCF提案專場」率先登場，共有 14 組代表娓娓道出故事腳本，內容題材多元，引起在場多位潛在投資方提問。其中包括金馬影后賈靜雯製作的《新娘鎮》、《幸福路上》 導演宋欣穎新作《偵字 1992 號》、《孤味》導演許承傑與製作團隊再度合作《如果思念可以燃燒》、李烈擔綱製作的冒險奇幻劇集《長壽街的猴囝仔》 及澤東電影出品的科幻驚悚劇集《13》等，集結許多名導新作，內容精彩可期。
在「創新展演」展區共舉辦 35 場「主題沙龍」，5日開始已陸續推出精彩演講內容，昨（9）日的演講貴賓包括曾榮獲艾美獎、威尼斯影展多項肯定的巴西 VR 製作公司 ARVORE Immersive 營運總監 Doede Holtkamp，以務實的業界經驗，分析敘事及遊戲VR的市場與商機開發；法國國家電影與動畫中心 (CNC) 數位內容總監 Olivier Fontenay與文策院文化科技處處長李懷瑾，共同探討公資金如何作為新媒體內容與產業發展的利基；而曾執導話題性VR作品《芭芭雅嘎：森林女巫》等作的法國鬼才導演 Mathias Chelebourg，亦分享其與香奈兒合作的最新VR沉浸式體驗作品《Rencontre(s)》幕後精彩製程。
而本屆「國際趨勢論壇」則首次推出「焦點專場」單元，分別由亞洲動畫高峰會 (AAS) 代表談討「通往國際市場的門戶：亞洲動畫高峰會如何推動合資合製」、新傳媒電視新加坡股份有限公司以「一同賦予故事生命！」為題，分享戲劇製作、尋求合製的經驗以及有意思國際傳媒從「打造台灣BL『藍海策略』： 從BL看腐市場的運轉動能」出發，分析臺灣如何在列強環伺的BL劇市場裡找尋新的定位跟方向。現場吸引大批產業相關人士前來聆聽，提問互動相當踴躍。
「2022 TCCF 創意內容大會」展期自 11 月 3 日至 13 日在松山文創園區、臺北文創大樓、誠品表演廳舉辦。今年展會共有四大單元，「創新展演-未來內容展」率先於 3 日登場，「內容交易市場」、「提案大會」、「國際趨勢論壇」、「創新展演-跨域舞台」已陸續緊鑼密鼓展開，詳細內容請於官網查詢。