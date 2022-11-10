台灣TCCF開幕人氣高！內容交易市場吸引國際買家　《大嘻哈時代》 第二季宣布開拍

(台灣英文新聞/藝文組 綜合報導)文策院主辦的創意內容大會於開幕首日迎來人潮，今年迎來歷屆之最的國際買家，名單十分亮眼，有望破史上成交紀錄。

「2022 創意內容大會」於昨（9）日開幕首日「內容交易市場」人氣熱絡， 由眾多專業產業人士共同參與， 而業者舉行的媒體發佈會也帶來即將推出的精彩作品；「提案大會」 則在開展首日率先帶來金馬創投會議聯名合作專場；「 國際趨勢論壇」中的「焦點專場」 由亞洲動畫高峰會分享如何推動合資合製、 新傳媒電視新加坡股份有限公司分享戲劇製作與尋求合製的經驗， 以及有意思國際傳媒分析臺灣如何在 BL 劇市場裡找尋新的定位跟方向。



在「內容交易市場」展區，今年不乏有許多旗艦型臺劇、 優質綜藝節目參展，首日進場人潮可觀。在兩場媒體發布會中， 由三立電視台舉辦的記者會，率先公布甫獲金鐘獎「綜藝節目獎」《 大嘻哈時代》 第二季開錄消息，預計明年1月7日正式推出，並邀請到第一季冠軍 Young Lee 演唱「回到國華街裡」，暢聊過去選秀歷程及未來規劃。此外， 來自馬來西亞的「好享廣播電視集團」則舉辦長片《解碼》發布會， 搶先公佈最新卡司陣容，同時公開主題曲《空巢》， 期望爭取更多合作通路的機會。



在「主題沙龍-國際焦點」中，法國國家電影與動畫中心 (CNC) 數位內容總監 Olivier Fontenay（圖/文策院)



今年比照國際大型展會辦理的4場「提案大會」， 由台北電影節總監李亞梅主持的「金馬創投會議入選劇集企劃案 (SERIES) TCCF提案專場」率先登場，共有 14 組代表娓娓道出故事腳本，內容題材多元， 引起在場多位潛在投資方提問。其中包括金馬影后賈靜雯製作的《 新娘鎮》、《幸福路上》 導演宋欣穎新作《偵字 1992 號》、《孤味》導演許承傑與製作團隊再度合作《 如果思念可以燃燒》、李烈擔綱製作的冒險奇幻劇集《 長壽街的猴囝仔》 及澤東電影出品的科幻驚悚劇集《13》等，集結許多名導新作， 內容精彩可期。



在「創新展演」展區共舉辦 35 場「主題沙龍」，5日開始已陸續推出精彩演講內容，昨（9） 日的演講貴賓包括曾榮獲艾美獎、威尼斯影展多項肯定的巴西 VR 製作公司 ARVORE Immersive 營運總監 Doede Holtkamp，以務實的業界經驗， 分析敘事及遊戲VR的市場與商機開發；法國國家電影與動畫中心 (CNC) 數位內容總監 Olivier Fontenay與文策院文化科技處處長李懷瑾， 共同探討公資金如何作為新媒體內容與產業發展的利基； 而曾執導話題性VR作品《芭芭雅嘎：森林女巫》 等作的法國鬼才導演 Mathias Chelebourg， 亦分享其與香奈兒合作的最新VR沉浸式體驗作品《 Rencontre(s)》幕後精彩製程。



而本屆「國際趨勢論壇」則首次推出「焦點專場」單元， 分別由亞洲動畫高峰會 (AAS) 代表談討「通往國際市場的門戶： 亞洲動畫高峰會如何推動合資合製」、 新傳媒電視新加坡股份有限公司以「一同賦予故事生命！」為題， 分享戲劇製作、尋求合製的經驗以及有意思國際傳媒從「 打造台灣BL『藍海策略』： 從BL看腐市場的運轉動能」出發， 分析臺灣如何在列強環伺的BL劇市場裡找尋新的定位跟方向。 現場吸引大批產業相關人士前來聆聽，提問互動相當踴躍。



「2022 TCCF 創意內容大會」展期自 11 月 3 日至 13 日在松山文創園區、臺北文創大樓、誠品表演廳舉辦。 今年展會共有四大單元，「創新展演-未來內容展」率先於 3 日登場，「內容交易市場」、「提案大會」、「國際趨勢論壇」、「 創新展演-跨域舞台」已陸續緊鑼密鼓展開， 詳細內容請於官網查詢。