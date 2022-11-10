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【2022台北市長選舉最新民調】蔣萬安暫時領先•黃珊珊感情溫度最高　游離選民多達4成2

距離投票日不到三個禮拜時，台北市游離選民還是有四成二，這意味著台北市長選舉結果其實仍處在高度不確定狀態。

By 宇妍, 台灣英文新聞－編輯
2022/11/10 15:41
【2022台北市長選舉最新民調】蔣萬安暫時領先•黃珊珊感情溫度最高　游離選民多達4成2

(台灣英文新聞/政治組 綜合報導) 財團法人台灣民意基金會今天（11/10）早上在台大校友會館舉行十一月民調發表會，主題是「2022台北市長選舉的最新發展」，這是基金會成立以來，第七十六次每月例行重大議題民調。由基金會董事長游盈隆教授主持/主講，並邀請丁庭宇和林濁水二位知名專家學者與談。

本次調查訪問期間是2022年11月5-7日三天；以台北市為範圍的二十歲以上成年人為訪問對象；抽樣方法採市話與手機並用的雙底冊抽樣（dual-frame sampling），市話佔70%，手機佔30%。有效樣本1069人，市話749人，手機320人；抽樣誤差在95%信心水準下約正負3個百分點。並依內政部最新人口統計資料進行地區、性別、年齡及教育程度加權，以符合母體結構。

主要研究發現如下：
一、關於台北市的最新藍綠基本盤，最新民意顯示，台北市選民中，有二成七綠營認同者（以下簡稱綠軍），其中深綠9.2%，淺綠一成八；同時，有三成一藍營認同者（以下簡稱藍軍），其中5.6%深藍，二成五淺藍；此外，有三成四中性選民。藍認同者比綠認同者多四個百分點。從另一個角度看，目前台北市藍綠勢力比率是1.14:1，藍稍佔上風，這是台北市最新最精確的藍綠基本盤。

【2022台北市長選舉最新民調】蔣萬安暫時領先•黃珊珊感情溫度最高　游離選民多達4成2二、關於台北市選民的政黨支持傾向，最新民意顯示，台北市選民中，二成一支持民進黨，二成支持國民黨，二成支持民眾黨，3%支持時代力量，1.7%支持台灣基進，2.2%其他小黨，二成九中性選民。

【2022台北市長選舉最新民調】蔣萬安暫時領先•黃珊珊感情溫度最高　游離選民多達4成2三、關於台北市選民的心理涉入感，最新民意顯示，台北市選民六成七關心這次市長選舉結果，二成八不關心。這項發現透露了一個訊息，那就是，距投票日三個禮拜左右，在電視辯論後，選情已有白熱化跡象。

四、關於台北市選民對陳時中兩年半防疫表現的評價，最新民意顯示，台北市選民對陳時中前防疫指揮官兩年半整體防疫表現，三成六給61分以上成績，一成六打剛好60分，四成三打不及格。整體來看，雖然有五成二台北市選民給出60分及格以上成績，但總平均成績卻不及格，只有54.77分。

【2022台北市長選舉最新民調】蔣萬安暫時領先•黃珊珊感情溫度最高　游離選民多達4成2五、關於11月5日市長候選人電視辯論：誰表現最好？最新民意顯示，台北市選民中，二成認為蔣萬安表現最好，一成八認為黃珊珊表現最好，一成三認為陳時中表現最好，四成一沒看電視辯論，8.3%沒意見、不知道、拒答。

【2022台北市長選舉最新民調】蔣萬安暫時領先•黃珊珊感情溫度最高　游離選民多達4成2

【2022台北市長選舉最新民調】蔣萬安暫時領先•黃珊珊感情溫度最高　游離選民多達4成2六、關於台北市選民對陳時中的感覺，最新民意顯示，台北市選民三成二對陳時中有好感，二成二對他沒感覺，四成二對他有反感。對他反感的比好感的多十個百分點。從平均溫度看，台北市選民對陳時中的平均感情溫度42.49度。

七、關於台北市選民對蔣萬安的感覺，最新民意顯示，台北市選民四成七對蔣萬安有好感，二成九對他沒感覺，二成對他有反感。對他有好感的比反感的多27.2個百分點。從平均溫度看，台北市選民對蔣萬安的平均感情溫度57度。

八、關於台北市選民對黃珊珊的感覺，最新民意顯示，台北市選民五成一對黃珊珊有好感，三成三對她沒感覺，一成一成對她有反感。對她有好感的比反感的多40.2個百分點。從平均溫度看，台北市選民對黃珊珊的平均感情溫度59.49度。

【2022台北市長選舉最新民調】蔣萬安暫時領先•黃珊珊感情溫度最高　游離選民多達4成2九、關於這次選舉台北市的游離選民，最新民意顯示，台北市選民中五成三已決定投票對象，四成二未決定。這項發現透露了一個重要的訊息，那就是，距離投票日不到三個禮拜時，台北市游離選民（Floating voters）還是有四成二，這意味著台北市長選舉結果其實仍處在高度不確定狀態。

【2022台北市長選舉最新民調】蔣萬安暫時領先•黃珊珊感情溫度最高　游離選民多達4成2十、台北市長選民的投票傾向，最新民意顯示，蔣萬安以29.8%支持度一馬當先，暫時領先第二的黃珊珊3.2個百分點，陳時中以21.8%暫居第三，落後第二名的黃珊珊4.8個百分點。

十一、 關於選民的投票參與傾向，最新民意顯示，68.2%一定會，20.9%可能會，4.6%可能不會，4.5%一定不會，1.8%不知道。

十二、 關於選民看好誰當選？最新民意顯示，三成九台北市選民看好蔣萬安當選下一屆台北市長，一成七看好陳時中，一成三看好黃珊珊。

(以上資料來源: 台灣民意基金會)

【2022台北市長選舉最新民調】蔣萬安暫時領先•黃珊珊感情溫度最高　游離選民多達4成2
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