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11/10台灣本土+22,286例／死亡+66例　首批莫德納BA.4/5雙價疫苗抵台　預計11/18開打

By 朱明珠, 台灣英文新聞－編輯
2022/11/10 14:24
指揮中心提供

指揮中心提供

（台灣英文新聞／朱明珠　綜合報導）中央流行疫情指揮中心今(10)日公布國內新增22,331例COVID-19確定病例，分別為22,286例本土個案及45例境外移入；另確診個案中新增66例死亡。另外，我國採購的第一批Moderna次世代 BA.4/5雙價疫苗70.3萬劑，以於今日上午抵達桃園國際機場，待完成封緘作後業，暫定於11月18日起提供12歲以上民眾接種追加劑使用。

指揮中心表示，今日新增之22,286例本土病例，為10,065例男性、12,209例女性、12例調查中，年齡介於未滿5歲至90多歲以上，個案分布前六多縣市依序為新北市(3,651例)，高雄市(3,068例)，臺中市(3,042例)，桃園市(2,269例)，臺南市(2,252例)，臺北市(1,942例)。

指揮中心指出，今日新增66例本土病例死亡個案，為35例男性、31例女性，年齡介於40多歲至90多歲以上，皆屬重度感染、65例具慢性病史、44例未接種3劑以上COVID-19疫苗。確診日介於今(2022)年9月10日至11月7日，死亡日期介於10月9日至11月7日。

11/10台灣本土+22,286例／死亡+66例　首批莫德納BA.4/5雙價疫苗抵台　預計11/18開打11/10台灣本土+22,286例／死亡+66例　首批莫德納BA.4/5雙價疫苗抵台　預計11/18開打

指揮中心說明，今日新增45例境外移入個案中，為18例男性、27例女性，年齡介於未滿5歲至70多歲，分別自印尼、香港、澳大利亞(各1例)移入，另42例感染國家調查中。入境日期介於今年10月11日至11月9日。

指揮中心統計，截至目前國內累計7,976,205例確診，分別為36,815例境外移入、7,939,336例本土病例、36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中。

2020年起累計13,379例COVID-19死亡病例，其中13,362例本土，另17例為境外移入。

11/10台灣本土+22,286例／死亡+66例　首批莫德納BA.4/5雙價疫苗抵台　預計11/18開打
新冠肺炎
莫德納BA.4/5雙價疫苗

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更新時間 : 2022-11-10 15:43 GMT+08:00

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