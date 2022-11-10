台南安平雅樂軒酒店 感恩Seafood派對外帶餐開賣

迎接歲末年終溫馨團聚的感恩佳節，各家酒店瞄準感恩節商機摩拳擦掌推出感恩節相關套餐，台南安平雅樂軒酒店也不遑多讓即日起至11月27日推出「感恩Seafood派對外帶餐」，總價值4,330元，現在只要2,999元，現省1,331元即可享有波士頓龍蝦海鮮拼盤及法國大使館指定用酒 – 葛萊美香檳的外帶套餐。預訂前20組即加碼贈送銀影酒莊AG47梅爾貝施赫紅酒。每組皆附贈濃濃台灣人情味的「台灣LV」的文青復古茄芷袋，讓你風格美味一袋打進！數量有限，超值優惠熱賣中，餐點需三日前預訂，訂購專線：(06)390 5022，訂購連結https://bit.ly/3FPGGiA。

台南安平雅樂軒酒店的感恩節外帶餐點不吃烤雞，改吃龍蝦美味升級。吳泓昇西餐主廚特別準備波士頓龍蝦蒜炒海鮮拼盤，份量適合三到四人享用，集結以蒜頭及白酒煎炒的魷魚與草蝦、酥炸脆口的軟殼蟹及肉質飽滿Q彈的淡菜這四大消費者喜愛的新鮮海味，再加上肉質嫩滑細緻且味道鮮美的活波士頓龍蝦，配上口味鮮明強烈且辛辣的紐澳良風味醬，主廚獨家的完美比例混合大蒜、鹽、洋蔥、匈牙利紅椒、白胡椒、紅胡椒及其他辛香料，創造多層次香氣，令人欲罷不能的吮指美味。

選用的葛萊美香檳不僅被全球超過70個大使館與領事館指定為宴客用酒，以清新豐富的果香口感，明亮爽口的綿密氣泡，連續多年被華航選為商務艙指定用酒，可口花香和洋溢洋槐、桃、梨美妙組合。愉悅清新的酸度成熟度，與飽滿的口感之間，搭配海鮮料理取得美好的平衡。前20組加碼贈送銀影酒莊AG47梅爾貝施赫紅酒，選用Malbec及Shiraz兩種葡萄完美交織帶來中等飽滿的酒體，成熟的果香味及柔順甜美的丹寧令人心醉神迷。每組贈送起源於台南市後壁區，深受日韓旅客喜愛，譽有「台灣LV」的文青復古茄芷袋，濃濃的台灣本土文化意涵，讓你風格美味一袋打進！