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諾魯共和國總統昆洛斯伉儷率團來台灣一周 訪團龐大全大咖

昆洛斯總統及新內閣成員於9月29日宣誓就職，上任剛滿一個半月，旋即率領新政府閣員來台訪問，展現友好邦誼。

By 施家恩, 台灣英文新聞－編輯
2022/11/10 13:59
諾魯共和國總統昆洛斯Russ Joseph Kun（圖片來源：Pacific Islands Forum) 

諾魯共和國總統昆洛斯Russ Joseph Kun（圖片來源：Pacific Islands Forum) 

（台灣英文新聞／政治組　綜合報導）長年在國際組織會議上為台灣發聲的太平洋友邦諾魯共和國，新上任總統昆洛斯(Russ Joseph Kun)伉儷應台灣政府邀請，下周（14日至19日）率團來台進行國是訪問，而訪團陣容堅強，外交貿易、內政、司法、國安部長級及最大企業高管等將隨行前來。

台灣與諾魯於2005年復交至今邁入第17年，期間持續推動當地農漁業、醫衛、教育文化、潔淨能源、航空、港務及海巡等多元合作計畫，以及雙邊交流。外交部表示，此次訪團目的雙方將就深化兩國人才培訓、資通訊、海巡、港務、糧食安全、氣候變遷等領域的合作交換意見。

諾魯共和國9月24日舉行國會大選，昆洛斯總統及新內閣成員於9月29日宣誓就職。外交部發言人歐江安表示，昆洛斯總統上任剛滿一個半月，隨即率領新政府閣員來台訪問，以具體行動支持兩國堅固友好邦誼，更展現對台諾情誼及夥伴關係的高度重視。

除了昆洛斯總統伉儷，訪團成員包括諾魯司法部長德耶(Pyon Dieye)、外交暨貿易部副部長皮里斯(Asterio Appi)、內政部副部長達吉雅各(Isabella Dageago)、司法暨邊境管理部副部長伊歐(Maverick Eoe)、國家緊急事務暨體育部副部長傑洛米(Jesse Jeremiah)及諾魯磷礦公司副部長湯邁(Delvin Thoma)等共20人。

面對龐大且堅強陣容，外交部指出，蔡英文總統將以隆重軍禮歡迎及國宴款待昆總統訪團，外交部長吳釗燮也將設宴款待團員，讓訪團透過此行實地體驗台灣政治、經濟及社會發展現況與民情，增進對台灣的深層瞭解。

雙方政府官員將就深化兩國人才培訓、資通訊、海巡、港務、糧食安全、氣候變遷等領域的合作交換意見。 期間也會與台灣民間企業進行交流，開拓新合作契機。
諾魯共和國

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更新時間 : 2022-11-10 14:20 GMT+08:00

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