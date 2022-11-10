潮嚮山海基隆 農漁良品台北花博市集熱鬧登場

基隆市政府產業發展處以「潮嚮‧山海基隆」品牌，召集基隆優良農漁產品業者代表於11月12、13日前進台北圓山花博公園廣場舉辦市集活動，此次「潮嚮‧山海基隆」展區有每年產量稀少珍貴的基隆特有原生山藥當日現採直送、百分百純度野花蜂蜜及甫獲選基隆好物的基隆小卷醬、香蒜醬禮盒等多項優良農、漁產品，展區更免費發放千份的一口鮮Q版試吃包，前往民眾不但有口福，還可與可愛女巫，合影打卡現場手作小礦車及鋁線植栽美編並開放現購七堵瑪陵坑隱藏版的焦炭窯趣味美食「烏嚕嚕」創意點心，週末期間非常適合家庭親子前來同樂！

「潮嚮‧山海基隆」是基隆市政府匯集山海資源規劃的產業主力品牌，同時邀請金曲獎知名設計師顏伯駿操刀完成識別！基隆市政府產業發展處近年來積極推動地方產業升級，今年度所規劃一系列食安課程、食農及農事體驗工作坊、導覽解說員等課程便是為了積極配合農委會推動產業升級政策，輔導地方業者除了一般農耕、漁獲生產外，更強化營運能力至產品升級並開發休閒觀光等三級化實力。

本次代表參加市集的均為基隆在地優量業者產品多元，分別有暖暖區古法手工醃漬酸白菜、脆梅、蜜棗等「暖心滋味」、基隆漁會則端出多樣澎湃的海味；展區另一吸晴亮點為七堵瑪陵坑區的「烏嚕嚕」看起來黑壓壓，其實是由基隆瑪陵早期遺留下來的焦炭窯礦遺址為元素，業者研發出多種兼具視覺及文化「烏嚕嚕」新奇有趣點心。

「潮嚮‧山海基隆」展區位於在台北圓山花博廣場（捷運圓山站一號出口）處，請大家在11月12、13日兩天，11:00至18:00，到「潮嚮‧山海基隆」感受基隆的山海魅力！