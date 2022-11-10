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喝啤酒可預防阿茲海默症？研究：啤酒花具抗氧化功效　能抑制腦內類澱粉沉積

By 朱明珠, 台灣英文新聞－編輯
2022/11/10 12:00
義大利研究發現，有4種啤酒花萃取物能抑制大腦中的β澱粉樣蛋白沉積形成斑塊。（示意圖/pixabay）

義大利研究發現，有4種啤酒花萃取物能抑制大腦中的β澱粉樣蛋白沉積形成斑塊。（示意圖/pixabay）

（台灣英文新聞／朱明珠　綜合外電報導）義大利研究發現，有4種啤酒花萃取物能抑制大腦中的β澱粉樣蛋白沉積形成斑塊，有機會成為預防阿茲海默症的關鍵。

紐約郵報報導，根據日前刊登在ACS化學神經科學 (ACS Chemical Neuroscience)科學期刊上的研究，米蘭比科卡大學（University of Milano-Bicocca）研究團隊發現4種常見的啤酒花具有抗氧化的特性，可以延緩或預防體內的細胞受到傷害，以及抑制大腦中的β澱粉樣蛋白沉積形成斑塊。

這4種常見的啤酒花包含Cascade、Saaz,、Tettnang和 Summit，均是廣泛用於歐美精釀或調味啤酒中的主要原料之一，其中又以印度淡啤酒(India Pale Ale, IPA)中會加入較多的啤酒花；此外，有時也會添加於草本茶和無酒精飲料中。

不過研究人員強調，該研究絕對不是鼓勵大家飲酒，因為酒精仍是造成阿茲海默症的危險因子之一，只是證實啤酒花在預防某些疾病時具有一定的醫學價值，仍無法直接推論到喝啤酒能降低失智風險。

國健署則提醒，喝酒除了容易胃潰瘍、肝硬化、引發心血管疾病及癌症之外，長期過量飲酒會提高失智的風險。根據一項長達23年的追蹤研究發現，只要每週飲酒量超過7罐啤酒，就會有失智的風險，每週多喝3罐，失智風險還會再增加約1.2倍，有酒精濫用或酒精依賴問題的人，失智症風險甚至會高達2倍。

阿茲海默症是一種大腦神經退化而導致失智的疾病，而β澱粉樣蛋白（amyloid beta, Aβ）在腦中的堆積，會破壞健康的神經元，造成記憶、認知等功能受損，被認為是致病的主因之一。

在現今發達的醫學下，阿茲海默症仍是無法完全根治的疾病，僅能以症狀治療為主。16年來，科學家投入龐大資金嘗試各種實驗和療法，目的在減少β-澱粉樣蛋白在大腦堆積的斑塊，但都未能阻止或預防阿茲海默症的惡化。

喝啤酒能預防阿茲海默症？研究：啤酒花具抗氧化功效　能抑制腦內類澱粉沉積
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阿茲海默症

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