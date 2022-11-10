南韓 2022 MAMA AWARDS將於日本舉辦　完整入圍及表演名單公布

（台灣英文新聞 / 葉湘宜 綜合報導）南韓年度音樂頒獎典禮（MAMA AWARDS）是喜愛K-pop的粉絲們必看的盛事，歷年皆於海外舉辦，前兩屆因疫情關係只能在南韓國內舉辦，今年11月29日及30日，將再度於海外舉辦，這次選在日本大阪京瓷巨蛋，典禮將於台灣時間下午5點開始，同時也會於YouTube及其他串流平台直播。
11月10日19:00起至11月24日23:59可上Mnet網站投票，支持自己喜歡的藝人，每個帳號一天一票。另外也可至Spotify官方歌單投票，聽30秒為一票，每個帳號一天五票，可投給同個歌手，此次的投票獎項為Worldwide Fans' Choice Top10及 Worldwide Icon Of The Year。
登台表演藝人名單：
11/29：Stray Kids、TXT、JO1、Kep1er、孝琳、Forestella、BIBI、NMIXX、LE SSERAFIM、Street Man Fighter
11/30：ITZY、TREASURE、ENHYPEN、IVE、ZICO、林英雄、(G)I-DLE、NiziU、INI、NewJeans
2022MAMA AWARDS入圍名單：
最佳男新人獎
• TEMPEST
• TNX
• ATBO
• Xdinary Heroes
• YOUNITE
最佳女新人獎
• IVE
• LE SSERAFIM
• Kep1er
• NewJeans
• NMIXX
• 崔叡娜YENA
最佳男團獎
• BTS
• SEVENTEEN
• NCT DREAM
• TXT
• Stray Kids
• ENHYPEN
最佳女團獎
• (G)I-DLE
• Red Velvet
• BLACKPINK
• TWICE
• ITZY
• aespa
最佳男歌手獎
• 林英雄
• PSY
• ZICO
• 姜丹尼爾
• J-hope
最佳女歌手獎
• 太妍
• 李知恩 IU
• 娜璉
• 薇娟
• 瑟琪
最佳舞蹈表演solo獎
• JESSI－ZOOM
• 娜璉－POP!
• 崔叡娜－SMILEY
• 宣美－Heart Burn
• PSY－That That
最佳舞蹈表演男團獎
• NCT 127－2 Baddies
• NCT DREAM－Glitch Mode
• SEVENTEEN－HOT
• Stray Kids－MANIAC
• TXT－Good Boy Gone Bad
• TREASURE－JIKJIN
最佳舞蹈表演女團獎
• (G)I-DLE－TOMBOY
• BLACKPINK－Pink Venom
• IVE－LOVE DIVE
• LE SSERAFIM－FEARLESS
• NewJeans－Attention
• Red Velvet－Feel My Rhythm
最佳歌唱表演solo獎
• IU－ Drama
• 太妍－lNVU
• 李茂珍－When It Snows
• 林英雄－Our Blues
• 金敏錫－Drunken Confession
最佳歌唱表演團體獎
• BIGBANG－Still Life
• BTS－Yet To Come
• DAVICHI－Fanfare
• ENHYPEN－Polaroid Love
• WINNER－l LOVE U
最佳Hip Hop&城市音樂獎
• BE'O, Beenzino－Counting Stars
• Big Naughty, 10cm－Beyond love
• J-hope－MORE
• Jay Park, IU－GANADARA
• ZICO－Freak
最佳合作獎
• 10cm, Big Naughty－Just 10 centimeters
• Crush, j-hope－Rush Hour
• Loco, 華莎－Somebody!
• PSY, SUGA－That That
• Meenoi, Woo－Ghosting
最佳OST獎
• V－Christmas tree<那年 我們的夏天>
• MeloMance－Love,Maybe<社內相親>
• Jimin, 河成雲－With you<我們的藍調時光>
• 10cm－Drawer<那年 我們的夏天>
• Wonstein－Your Existence<二十五 二十一>
最佳樂團表演獎
• JANNABI－GRIPPIN THE GREEN
• JAURIM－STAY WITH ME
• LUCY－PLAY
• The Black Skirts－My Little Lambs
• Xdinary Heroes－Happy Death Day
年度藝人及年度歌曲等大賞入圍名單較多，請看: https://2022mama.com/nominees