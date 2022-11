南韓 2022 MAMA AWARDS將於日本舉辦　完整入圍及表演名單公布

(台灣英文新聞 / 葉湘宜 綜合報導)南韓年度音樂頒獎典禮(MAMA AWARDS)是喜愛K-pop的粉絲們必看的盛事,歷年皆於海外舉辦,前兩屆因疫情關係只能在南韓國內舉辦,今年11月29日及30日,將再度於海外舉辦,這次選在日本大阪京瓷巨蛋,典禮將於台灣時間下午5點開始,同時也會於YouTube及其他串流平台直播。

11月10日19:00起至11月24日23:59可上Mnet網站投票,支持自己喜歡的藝人,每個帳號一天一票。另外也可至Spotify官方歌單投票,聽30秒為一票,每個帳號一天五票,可投給同個歌手,此次的投票獎項為Worldwide Fans' Choice Top10及 Worldwide Icon Of The Year。

登台表演藝人名單:

11/29:Stray Kids、TXT、JO1、Kep1er、孝琳、Forestella、BIBI、NMIXX、LE SSERAFIM、Street Man Fighter

11/30:ITZY、TREASURE、ENHYPEN、IVE、ZICO、林英雄、(G)I-DLE、NiziU、INI、NewJeans

2022MAMA AWARDS入圍名單:

最佳男新人獎

• TEMPEST

• TNX

• ATBO

• Xdinary Heroes

• YOUNITE

最佳女新人獎

• IVE

• LE SSERAFIM

• Kep1er

• NewJeans

• NMIXX

• 崔叡娜YENA

最佳男團獎

• BTS

• SEVENTEEN

• NCT DREAM

• TXT

• Stray Kids

• ENHYPEN

最佳女團獎

• (G)I-DLE

• Red Velvet

• BLACKPINK

• TWICE

• ITZY

• aespa

最佳男歌手獎

• 林英雄

• PSY

• ZICO

• 姜丹尼爾

• J-hope

最佳女歌手獎

• 太妍

• 李知恩 IU

• 娜璉

• 薇娟

• 瑟琪

最佳舞蹈表演solo獎

• JESSI-ZOOM

• 娜璉-POP!

• 崔叡娜-SMILEY

• 宣美-Heart Burn

• PSY-That That

最佳舞蹈表演男團獎

• NCT 127-2 Baddies

• NCT DREAM-Glitch Mode

• SEVENTEEN-HOT

• Stray Kids-MANIAC

• TXT-Good Boy Gone Bad

• TREASURE-JIKJIN

最佳舞蹈表演女團獎

• (G)I-DLE-TOMBOY

• BLACKPINK-Pink Venom

• IVE-LOVE DIVE

• LE SSERAFIM-FEARLESS

• NewJeans-Attention

• Red Velvet-Feel My Rhythm

最佳歌唱表演solo獎

• IU- Drama

• 太妍-lNVU

• 李茂珍-When It Snows

• 林英雄-Our Blues

• 金敏錫-Drunken Confession

最佳歌唱表演團體獎

• BIGBANG-Still Life

• BTS-Yet To Come

• DAVICHI-Fanfare

• ENHYPEN-Polaroid Love

• WINNER-l LOVE U

最佳Hip Hop&城市音樂獎

• BE'O, Beenzino-Counting Stars

• Big Naughty, 10cm-Beyond love

• J-hope-MORE

• Jay Park, IU-GANADARA

• ZICO-Freak

最佳合作獎

• 10cm, Big Naughty-Just 10 centimeters

• Crush, j-hope-Rush Hour

• Loco, 華莎-Somebody!

• PSY, SUGA-That That

• Meenoi, Woo-Ghosting

最佳OST獎

• V-Christmas tree<那年 我們的夏天>

• MeloMance-Love,Maybe<社內相親>

• Jimin, 河成雲-With you<我們的藍調時光>

• 10cm-Drawer<那年 我們的夏天>

• Wonstein-Your Existence<二十五 二十一>

最佳樂團表演獎

• JANNABI-GRIPPIN THE GREEN

• JAURIM-STAY WITH ME

• LUCY-PLAY

• The Black Skirts-My Little Lambs

• Xdinary Heroes-Happy Death Day

年度藝人及年度歌曲等大賞入圍名單較多,請看: https://2022mama.com/nominees