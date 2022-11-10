Alexa
  • En
  • Directory of Taiwan
  1. 首頁
  2. 運動娛樂

南韓 2022 MAMA AWARDS將於日本舉辦　完整入圍及表演名單公布

By 葉湘宜, 台灣英文新聞－編輯
2022/11/10 15:32
（圖／截自IG @mnet_mama）

（圖／截自IG @mnet_mama）

（台灣英文新聞 / 葉湘宜 綜合報導）南韓年度音樂頒獎典禮（MAMA AWARDS）是喜愛K-pop的粉絲們必看的盛事，歷年皆於海外舉辦，前兩屆因疫情關係只能在南韓國內舉辦，今年11月29日及30日，將再度於海外舉辦，這次選在日本大阪京瓷巨蛋，典禮將於台灣時間下午5點開始，同時也會於YouTube及其他串流平台直播。

11月10日19:00起至11月24日23:59可上Mnet網站投票，支持自己喜歡的藝人，每個帳號一天一票。另外也可至Spotify官方歌單投票，聽30秒為一票，每個帳號一天五票，可投給同個歌手，此次的投票獎項為Worldwide Fans' Choice Top10及 Worldwide Icon Of The Year。

登台表演藝人名單：
11/29：Stray Kids、TXT、JO1、Kep1er、孝琳、Forestella、BIBI、NMIXX、LE SSERAFIM、Street Man Fighter
11/30：ITZY、TREASURE、ENHYPEN、IVE、ZICO、林英雄、(G)I-DLE、NiziU、INI、NewJeans

2022MAMA AWARDS入圍名單：
最佳男新人獎
• TEMPEST
• TNX
• ATBO
• Xdinary Heroes
• YOUNITE

最佳女新人獎
• IVE
• LE SSERAFIM
• Kep1er
• NewJeans
• NMIXX
• 崔叡娜YENA

最佳男團獎
• BTS
• SEVENTEEN
• NCT DREAM
• TXT
• Stray Kids
• ENHYPEN

最佳女團獎
• (G)I-DLE
• Red Velvet
• BLACKPINK
• TWICE
• ITZY
• aespa

最佳男歌手獎
• 林英雄
• PSY
• ZICO
• 姜丹尼爾
• J-hope

最佳女歌手獎
• 太妍
• 李知恩 IU
• 娜璉
• 薇娟
• 瑟琪

最佳舞蹈表演solo獎
• JESSI－ZOOM
• 娜璉－POP!
• 崔叡娜－SMILEY
• 宣美－Heart Burn
• PSY－That That

最佳舞蹈表演男團獎
• NCT 127－2 Baddies
• NCT DREAM－Glitch Mode
• SEVENTEEN－HOT
• Stray Kids－MANIAC
• TXT－Good Boy Gone Bad
• TREASURE－JIKJIN

最佳舞蹈表演女團獎
• (G)I-DLE－TOMBOY
• BLACKPINK－Pink Venom
• IVE－LOVE DIVE
• LE SSERAFIM－FEARLESS
• NewJeans－Attention
• Red Velvet－Feel My Rhythm

最佳歌唱表演solo獎
• IU－ Drama
• 太妍－lNVU
• 李茂珍－When It Snows
• 林英雄－Our Blues
• 金敏錫－Drunken Confession

最佳歌唱表演團體獎
• BIGBANG－Still Life
• BTS－Yet To Come
• DAVICHI－Fanfare
• ENHYPEN－Polaroid Love
• WINNER－l LOVE U

最佳Hip Hop&城市音樂獎
• BE'O, Beenzino－Counting Stars
• Big Naughty, 10cm－Beyond love
• J-hope－MORE
• Jay Park, IU－GANADARA
• ZICO－Freak

最佳合作獎
• 10cm, Big Naughty－Just 10 centimeters
• Crush, j-hope－Rush Hour
• Loco, 華莎－Somebody!
• PSY, SUGA－That That
• Meenoi, Woo－Ghosting

最佳OST獎
• V－Christmas tree<那年 我們的夏天>
• MeloMance－Love,Maybe<社內相親>
• Jimin, 河成雲－With you<我們的藍調時光>
• 10cm－Drawer<那年 我們的夏天>
• Wonstein－Your Existence<二十五 二十一>

最佳樂團表演獎
• JANNABI－GRIPPIN THE GREEN
• JAURIM－STAY WITH ME
• LUCY－PLAY
• The Black Skirts－My Little Lambs
• Xdinary Heroes－Happy Death Day

年度藝人及年度歌曲等大賞入圍名單較多，請看: https://2022mama.com/nominees
MAMA
南韓
歌手
團體

相關新聞

不滿政府拒支付250萬飼養費 南韓前總統文在寅一天內將豐山犬交還
不滿政府拒支付250萬飼養費 南韓前總統文在寅一天內將豐山犬交還
2022/11/09 16:13
尹汝貞確定缺席「尹食堂」變「瑞鎮家」！崔宇植有望加入拍攝
尹汝貞確定缺席「尹食堂」變「瑞鎮家」！崔宇植有望加入拍攝
2022/11/09 12:11
金正恩示好相贈豐山犬 南韓前總統文在寅有意放棄飼養
金正恩示好相贈豐山犬 南韓前總統文在寅有意放棄飼養
2022/11/08 13:30
為防止地區汙名化　南韓擬將「梨泰院慘案」正名為「10.29慘案」
為防止地區汙名化　南韓擬將「梨泰院慘案」正名為「10.29慘案」
2022/11/07 16:41
不滿韓美演習 北韓稱對南韓軍事行動皆成功 擬以堅定措施持續回應
不滿韓美演習 北韓稱對南韓軍事行動皆成功 擬以堅定措施持續回應
2022/11/07 14:53

更新時間 : 2022-11-10 15:52 GMT+08:00

最受歡迎

趕快抬頭看！今晚「血月」加碼「月掩天王」 這次錯過月全蝕奇景再等2322年
趕快抬頭看！今晚「血月」加碼「月掩天王」 這次錯過月全蝕奇景再等2322年
【更新】2022美國期中選舉開票•兩黨實力不相上下　民主黨選得比預期要好
【更新】2022美國期中選舉開票•兩黨實力不相上下　民主黨選得比預期要好
【更新首秀時間、購票連結】太扯了吧！NBA球星「魔獸」加盟台灣職籃 成史上最大咖洋將
【更新首秀時間、購票連結】太扯了吧！NBA球星「魔獸」加盟台灣職籃 成史上最大咖洋將
【就挺突然的】NBA「魔獸」空降台灣T1門票賣翻！不枉簽約月薪逾600萬台幣
【就挺突然的】NBA「魔獸」空降台灣T1門票賣翻！不枉簽約月薪逾600萬台幣
台鐵「雙11」票卡7個「1」連號! 「永保安康」車票估再掀熱潮
台鐵「雙11」票卡7個「1」連號! 「永保安康」車票估再掀熱潮
雙11撿便宜恐被課重稅！淘寶、國外網站購物 關務署針對11類商品反傾銷稅
雙11撿便宜恐被課重稅！淘寶、國外網站購物 關務署針對11類商品反傾銷稅
Netflix最新韓劇「明星經紀人生存記」　超過20位大牌藝人將客串演出
Netflix最新韓劇「明星經紀人生存記」　超過20位大牌藝人將客串演出
致敬張雨生！9m88、夜貓組5組音樂人重唱經典　台北流行音樂中心登場
致敬張雨生！9m88、夜貓組5組音樂人重唱經典　台北流行音樂中心登場
喝啤酒可預防阿茲海默症？研究：啤酒花具抗氧化功效　能抑制腦內類澱粉沉積
喝啤酒可預防阿茲海默症？研究：啤酒花具抗氧化功效　能抑制腦內類澱粉沉積
中山站變美了！台北捷運公司攜台灣設計研究院 減法設計大改造提升服務品質
中山站變美了！台北捷運公司攜台灣設計研究院 減法設計大改造提升服務品質