南韓 2022 MAMA AWARDS將於日本舉辦　完整入圍及表演名單公布

（台灣英文新聞 / 葉湘宜 綜合報導）南韓年度音樂頒獎典禮（MAMA AWARDS）是喜愛K-pop的粉絲們必看的盛事，歷年皆於海外舉辦，前兩屆因疫情關係只能在南韓國內舉辦，今年11月29日及30日，將再度於海外舉辦，這次選在日本大阪京瓷巨蛋，典禮將於台灣時間下午5點開始，同時也會於YouTube及其他串流平台直播。

11月10日19:00起至11月24日23:59可上Mnet網站投票，支持自己喜歡的藝人，每個帳號一天一票。另外也可至Spotify官方歌單投票，聽30秒為一票，每個帳號一天五票，可投給同個歌手，此次的投票獎項為Worldwide Fans' Choice Top10及 Worldwide Icon Of The Year。

登台表演藝人名單：

11/29：Stray Kids、TXT、JO1、Kep1er、孝琳、Forestella、BIBI、NMIXX、LE SSERAFIM、Street Man Fighter

11/30：ITZY、TREASURE、ENHYPEN、IVE、ZICO、林英雄、(G)I-DLE、NiziU、INI、NewJeans

2022MAMA AWARDS入圍名單：

最佳男新人獎

• TEMPEST

• TNX

• ATBO

• Xdinary Heroes

• YOUNITE

最佳女新人獎

• IVE

• LE SSERAFIM

• Kep1er

• NewJeans

• NMIXX

• 崔叡娜YENA

最佳男團獎

• BTS

• SEVENTEEN

• NCT DREAM

• TXT

• Stray Kids

• ENHYPEN

最佳女團獎

• (G)I-DLE

• Red Velvet

• BLACKPINK

• TWICE

• ITZY

• aespa

最佳男歌手獎

• 林英雄

• PSY

• ZICO

• 姜丹尼爾

• J-hope

最佳女歌手獎

• 太妍

• 李知恩 IU

• 娜璉

• 薇娟

• 瑟琪

最佳舞蹈表演solo獎

• JESSI－ZOOM

• 娜璉－POP!

• 崔叡娜－SMILEY

• 宣美－Heart Burn

• PSY－That That

最佳舞蹈表演男團獎

• NCT 127－2 Baddies

• NCT DREAM－Glitch Mode

• SEVENTEEN－HOT

• Stray Kids－MANIAC

• TXT－Good Boy Gone Bad

• TREASURE－JIKJIN

最佳舞蹈表演女團獎

• (G)I-DLE－TOMBOY

• BLACKPINK－Pink Venom

• IVE－LOVE DIVE

• LE SSERAFIM－FEARLESS

• NewJeans－Attention

• Red Velvet－Feel My Rhythm

最佳歌唱表演solo獎

• IU－ Drama

• 太妍－lNVU

• 李茂珍－When It Snows

• 林英雄－Our Blues

• 金敏錫－Drunken Confession

最佳歌唱表演團體獎

• BIGBANG－Still Life

• BTS－Yet To Come

• DAVICHI－Fanfare

• ENHYPEN－Polaroid Love

• WINNER－l LOVE U

最佳Hip Hop&城市音樂獎

• BE'O, Beenzino－Counting Stars

• Big Naughty, 10cm－Beyond love

• J-hope－MORE

• Jay Park, IU－GANADARA

• ZICO－Freak

最佳合作獎

• 10cm, Big Naughty－Just 10 centimeters

• Crush, j-hope－Rush Hour

• Loco, 華莎－Somebody!

• PSY, SUGA－That That

• Meenoi, Woo－Ghosting

最佳OST獎

• V－Christmas tree<那年 我們的夏天>

• MeloMance－Love,Maybe<社內相親>

• Jimin, 河成雲－With you<我們的藍調時光>

• 10cm－Drawer<那年 我們的夏天>

• Wonstein－Your Existence<二十五 二十一>

最佳樂團表演獎

• JANNABI－GRIPPIN THE GREEN

• JAURIM－STAY WITH ME

• LUCY－PLAY

• The Black Skirts－My Little Lambs

• Xdinary Heroes－Happy Death Day

年度藝人及年度歌曲等大賞入圍名單較多，請看: https://2022mama.com/nominees