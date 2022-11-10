（更新）裴洛西訪台北京怒斷中美氣候對話 拜習亞洲會將談美軍協防台灣

更新時間：2022-11-10 13:25

發布時間：2022-11-10 12:55

（台灣英文新聞／政治組 綜合報導）美中矛盾聚焦台灣議題，美國氣候特使凱瑞（John Kerry）於埃及時間9日表示，因聯邦眾議院議長裴洛西8月訪台，致使美中氣候談判會議取消；美國總統拜登則在美東時間9日表示，將在與中國領導人習近平的面會時談及美國軍事協防台的立場。

路透社報導，當前正值聯合國氣候變化綱要公約第27屆締約方大會（COP27）於埃及舉行，凱瑞於會外活動上指出，原訂於大會召開前，在夏姆錫克（Sharm el-Sheikh）舉行的一場「重要談判會議」被取消，而中國與美國在氣候議題上的往來，自裴洛西（Nancy Pelosi）訪台後隨兩國關係劣化被冰凍，直至現在尚未恢復。

凱瑞表明，已進行一些非正式會談，「但目前還沒有展開任何正式談判。」

另一篇路透社報導則指出，美國總統拜登計畫前往印尼峇里島出席20國集團（G20）領袖峰會，雙方正磋商兩人首度以美中領袖身分進行的面對面會談。成為總統前，拜登曾多次與習近平會晤，拜登上台後也曾與習數次電話交談。

當被問及是否在與習近平的雙邊會談中，聲明美方願軍事協防台灣的立場，拜登以「會跟他有這個對話」作為回應，並未如先前那般給予肯定答覆。

但拜登表示，與習對話時，會傳達美中雙方競爭不衝突的立場，但不會有根本性讓步，將明確畫出雙方的紅線（red line）並了解雙方關鍵利益。

拜登強調，台灣準則（Taiwan doctrine）從未改變，「我確定我們會討論台灣」。

對此外交部發言人歐江安表示，針對台海安全情勢，美方近期已多次重申其對中方挑釁的堅決反對及對台灣安全之重視與承諾；外交部一向密切關注美中高層互動情形，目前台美之間互信良好，溝通管道至為暢通，我方將持續就美中高層互動情形與美方保持密切聯繫，隨時掌握。

中美衝突，俄國入侵烏克蘭，民主陣營團結對抗威權政體，不僅美國加大對台支持力道，台灣議題重要性也體現在各國的戰略評估之中。在法國國防與國家安全總祕書處（SGDSN）最新發布的「國家戰略報告」中，將俄羅斯與中國形容為兩大「主要對手」，不僅提及中國共產黨、解放軍對全球的威脅，更指責中國武力威脅台海現況。

歐江安回應指出，法國政府9日發布其國家戰略報告，文中提及台海情勢以及中共軍力不斷現代化，威脅台海及區域和平穩定，這是繼上年8月法澳外長暨防長2+2會談、本年1月法日2+2會談、本年2月法國新版印太戰略及近期法國外長柯隆娜(Catherine Colonna)多次公開發言反對片面改變台海現狀等友我言論後，法國一貫立場的延續。

歐江安表示，法國政府透過「國家戰略報告」再度重申對台海和平穩定的關切，不僅展現法國政府堅定友我立場，也凸顯台海和平穩定是國際民主國家社群的高度共識，台海安全確實是維護「自由與開放的印太區域」不可或缺的一環。

台灣絕對不會畏懼退縮，會更堅定捍衛主權、國家安全與自由民主的生活方式。我方同時呼籲全球民主夥伴與民主台灣團結一起，共同對抗威權體制的擴張與侵略。