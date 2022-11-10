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前國策顧問3度求助輪椅卡關　台灣國家級場館道歉承諾改善

By 劉怡均, 台灣英文新聞－記者
2022/11/10 11:33
郝明義日前透露於兩廳院看表演，因輪椅卡住三度請工作人員協助卻遭拒絕。圖為事發演奏廳輪椅席。(圖/Taiwan News, Lyla Liu...

郝明義日前透露於兩廳院看表演，因輪椅卡住三度請工作人員協助卻遭拒絕。圖為事發演奏廳輪椅席。(圖/Taiwan News, Lyla Liu...

(台灣英文新聞/劉怡均 台北採訪報導)大塊文化董事長郝明義日前透露於兩廳院看表演，因輪椅卡住三度請工作人員協助卻遭拒絕，對方更指出公司有規定不能幫忙，讓他相當無言，對此兩廳院急忙道歉滅火。

前國策顧問郝明義，同時也是大塊文化董事長及「網路與書」發行人，於臉書發文指出，8日於國家音樂廳的表演廳，坐第一排觀賞「白建宇與愛瑪仕四重奏之夜」，演出結束後輪椅卻卡住無法上階離開，三度請兩位工作人員幫忙都遭拒，原因是「輪椅客人如果摔倒，院方負不起責任。」

前國策顧問3度求助輪椅卡關　台灣國家級場館道歉承諾改善
郝明義。（圖翻攝自郝明義臉書）

前國策顧問3度求助輪椅卡關　台灣國家級場館道歉承諾改善
郝明義貼文還原事發經過。（圖翻攝自郝明義臉書）

國家兩廳院副總監許美玲表示，「對於8日郝先生發生觀賞不悅的事情，做為兩廳院提供一個舒適跟安全的環境，我們要表達很大的歉意，現場我們的應變的對話，我覺得這個部分，我們可以再加強啦。」

許美玲說明，郝先生於臉書上表示因輪椅區票券賣完所以才買第一排，但因為那天節目是有公司跟兩廳院承租辦活動，輪椅區票券要電話購買，所以郝先生可能誤會賣完，當天晚上工作人員第一時間有請郝先生坐第一排，記者進一步詢問票價差別，許美玲回應這和票價應該沒有太大關係。

許美玲強調，顧客安全是院方的優先考量，將成立專案小組檢討應對方式及如何優化。演奏廳有17排，輪椅席設在第10排，陪伴人員也會有座位，位置很好，就安全與視野而言，建議輪椅朋友坐在輪椅席。

郝明義於今日再度發言，表示兩劇院有聯絡並致歉，他強調，沒有選擇坐輪椅區是他們的抉擇，不是在暗指表演廳的設施不夠無障礙，就制度而言，院方若能就「服務者與需要幫助者」之間建立雙方都有保障的SOP，就能避免未來再有類似情況發生。

有網友於貼文下方分享類似個人經驗，「我也一位小兒麻痺的老人，遇到有障礙的地方、或上下車常常會有人幫忙，惟獨在政府單位，反而礙於單位的『規定』，反而使他們『不敢』、『不能』幫忙！」

前國策顧問3度求助輪椅卡關　台灣國家級場館道歉承諾改善
郝明義最新貼文。（圖翻攝自郝明義臉書）
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更新時間 : 2022-11-10 12:49 GMT+08:00

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