台美21世紀貿易倡議首輪談判成效顯著　蕭美琴：期待未來數月進一步發展

（台灣英文新聞／政治組 綜合報導）為期2天的「台美21世紀貿易倡議」首回談判於美東時間9日結束。美國貿易代表署指出，雙方在11個貿易領域的談判相當有成效，未來將召開更多會議，台灣行政院經貿談判辦公室則尚未就本會議予以回應。

台美雙方今年6月1日啟動21世紀貿易倡議，並於8月18日宣布正式啟動協商談判及公布談判架構及內容。11月3日行政院及美國在台協會雙雙發布將於8日到9日間進行第一回合談判，由行政院經貿談判辦公室副總談判代表楊珍妮帶隊，美方則由美國貿易代表署（USTR）助理貿易代表麥卡廷（Terry McCartin）擔任首席談判官員。

台美雙方目前就下列11項貿易議題進行談判：(1)貿易便捷化；(2)良好法規實務；(3)農業；(4)反貪腐；(5)中小企業；(6)數位貿易；(7)勞工；(8)環境；(9)標準；(10)國營事業；(11)非市場政策及措施。

路透社報導，據美國貿易代表署（USTR）於聲明中指出，雙方就該項倡議規劃的11個貿易領域關鍵概念交換意見。雙方約定將召開更多會議。

報導指出，美方此次派出白宮國家經濟會議（NEC）、商務部、財政部、小型企業署（SBA）及食品暨藥物管理局（FDA）官員為代表進行談判，台灣方面則有財政部、法務部、國發會、經濟部及駐美代表處等與會。

台灣駐美大表蕭美琴今日於推特表示，很高興台美雙方在府副有成效的貿易談判中取得進展。期待未來幾個月能更進一步發展。

Glad that Taiwan and the US are making progress in productive trade talks. Looking forward to advancing this process further in the coming months. https://t.co/s3NhHEsOxD — Bi-khim Hsiao 蕭美琴 (@bikhim) November 10, 2022

我國行政院在會議召開前曾表示，我方不預設任何時間表，但台美雙方均有極高的合作意願，期盼透過本次會議及後續談判，能幫助台灣建立公正且具競爭力的投資及貿易環境、協助業者出口降低營運成本，及促進中小企業擴展國際市場。

行政院經貿談判辦公室在截稿前並未就台美21世紀貿易倡議第一回談判做出說明。