台美21世紀貿易倡議首輪談判成效顯著　蕭美琴：期待未來數月進一步發展

(台灣英文新聞/政治組 綜合報導)為期2天的「台美21世紀貿易倡議」首回談判於美東時間9日結束。美國貿易代表署指出,雙方在11個貿易領域的談判相當有成效,未來將召開更多會議,台灣行政院經貿談判辦公室則尚未就本會議予以回應。

台美雙方今年6月1日啟動21世紀貿易倡議,並於8月18日宣布正式啟動協商談判及公布談判架構及內容。11月3日行政院及美國在台協會雙雙發布將於8日到9日間進行第一回合談判,由行政院經貿談判辦公室副總談判代表楊珍妮帶隊,美方則由美國貿易代表署(USTR)助理貿易代表麥卡廷(Terry McCartin)擔任首席談判官員。

台美雙方目前就下列11項貿易議題進行談判:(1)貿易便捷化;(2)良好法規實務;(3)農業;(4)反貪腐;(5)中小企業;(6)數位貿易;(7)勞工;(8)環境;(9)標準;(10)國營事業;(11)非市場政策及措施。

路透社報導,據美國貿易代表署(USTR)於聲明中指出,雙方就該項倡議規劃的11個貿易領域關鍵概念交換意見。雙方約定將召開更多會議。

報導指出,美方此次派出白宮國家經濟會議(NEC)、商務部、財政部、小型企業署(SBA)及食品暨藥物管理局(FDA)官員為代表進行談判,台灣方面則有財政部、法務部、國發會、經濟部及駐美代表處等與會。

台灣駐美大表蕭美琴今日於推特表示,很高興台美雙方在府副有成效的貿易談判中取得進展。期待未來幾個月能更進一步發展。

Glad that Taiwan and the US are making progress in productive trade talks. Looking forward to advancing this process further in the coming months. https://t.co/s3NhHEsOxD